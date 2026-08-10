VIDEOS: Terremoto en Colombia derrumba edificios y provoca escenas de pánico

Imágenes captadas durante el terremoto muestran el momento en que edificios comienzan a moverse, estructuras colapsan y habitantes salen de sus casas y comercios en medio del pánico.

Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza con la que un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes distintas zonas de Colombia y dejó una estela de destrucción, con edificios dañados, estructuras colapsadas y personas que buscaron ponerse a salvo.

En una de las grabaciones se observa el momento en que una edificación comienza a desplomarse mientras varias personas permanecen en las inmediaciones. La escena fue registrada durante el movimiento y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Otros videos muestran a habitantes que salen de viviendas y establecimientos mientras el suelo continúa moviéndose. En las calles, algunas personas corren para alejarse de construcciones que presentan daños, mientras otras permanecen reunidas en zonas abiertas ante el temor de nuevas réplicas.

Las imágenes también permiten observar los efectos del terremoto en diferentes puntos del país. Hay registros de muros dañados, estructuras que cedieron y calles cubiertas con restos de construcciones.

El momento del terremoto quedó grabado

En varios de los videos se aprecia cómo objetos dentro de viviendas y comercios se mueven violentamente durante el sismo. Algunas grabaciones fueron realizadas por cámaras de seguridad, mientras otras fueron tomadas directamente por personas que se encontraban en las zonas afectadas.

Una de las imágenes que más ha llamado la atención muestra el desplome de un edificio en Pereira. La grabación fue compartida en redes sociales mientras aumentaban los reportes sobre los daños provocados por el movimiento.

También circulan videos de personas intentando comunicarse con familiares después del terremoto. Usuarios reportaron dificultades para establecer llamadas y conexiones de internet en algunas zonas, lo que aumentó la incertidumbre durante las primeras horas de la emergencia.

Colombia enfrenta una emergencia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que el terremoto había dejado hasta el momento 111 personas muertas y 87 heridas, además de importantes daños materiales y edificaciones colapsadas.

El epicentro fue localizado en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y el movimiento fue percibido con fuerza en distintas regiones del país.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para compartir imágenes de lo ocurrido y conocer la situación en distintas ciudades.

Las autoridades mantienen las labores de atención a las personas afectadas, mientras equipos de emergencia revisan edificios y zonas donde podrían encontrarse personas atrapadas entre los escombros.

Las imágenes que continúan apareciendo muestran la dimensión de la emergencia y el momento de miedo que vivieron miles de colombianos durante el terremoto.