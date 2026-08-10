Cinco miembros de Barrio 18 llegan a El Salvador tras ser deportados de México

El gobierno de El Salvador anunció este lunes que cinco miembros de la peligrosa pandilla Barrio 18 llegaron al país procedentes de México, donde se produjo su captura.

Esa banda y sus archienemigos de la Mara Salvatrucha (MS-13) son las principales pandillas de El Salvador, aunque la mayoría de sus integrantes cayeron presos en una ofensiva desplegada por el presidente Nayib Bukele en 2022.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, destacó que entre los cinco pandilleros se encuentra Remberto Colindres, alias "Little Man".

Es "uno de los consentidos de un mal llamado 'medio de comunicación', donde apareció como uno de sus entrevistados", señaló el ministro Villatoro en X.

"Gracias a la nueva reforma de ley, estos pandilleros enfrentarán la justicia por su pertenencia a grupos terroristas y recibirán cadena perpetua", agregó.

Bukele mantiene un duro enfrentamiento con medios críticos como El Faro, que en mayo de 2025 publicó entrevistas con dos miembros de la mara Barrio 18, que relataron detalles de un supuesto pacto para favorecer la campaña electoral del presidente salvadoreño en 2019 a cambio de beneficios para los criminales.

El gobierno rechaza tajantemente esas versiones.

"Les espera una larga temporada en prisión", dijo Villatoro sobre los capturados.

En mayo pasado, El Faro, cuyos colaboradores trabajan en el exilio, denunció que el gobierno de Bukele, con poderes absolutos, congeló bienes de sus socios por una supuesta deuda de impuestos.

La guerra antipandillas, que redujo los homicidios a mínimos históricos, se desarrolla bajo un régimen de excepción que ha llevado a la cárcel a unas 92 mil personas sin orden judicial.

Según organizaciones como Amnistía Internacional, la ofensiva ha derivado en abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.