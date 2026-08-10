EE. UU. envía 15.5 mdd en ayuda a Colombia tras devastador sismo

Estados Unidos anunció el lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia, tras el fuerte terremoto que deja más de un centenar de muertos, decenas de heridos y grandes destrozos.

"La Administración Trump destina 15,5 millones de dólares a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto", indicó en X el Departamento de Estado de Estados Unidos, aliado del flamante gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La inyección de fondos de emergencia por parte de Washington ocurre en medio de la crítica fase de rescate y remoción de escombros que moviliza a las fuerzas armadas y a los servicios de protección civil colombianos.

El potente movimiento telúrico generó severos colapsos en la infraestructura vial y de vivienda en diversas regiones del país, dejando a cientos de familias en situación de vulnerabilidad extrema y colapsando de forma temporal los servicios de salud locales ante el flujo de heridos.

Este anuncio de cooperación internacional refuerza la alineación política y diplomática entre la Casa Blanca y el nuevo gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

El mandatario colombiano asumió la presidencia en un escenario de alta polarización política, por lo que la rápida respuesta financiera de Estados Unidos representa un respaldo clave tanto en la atención de la emergencia nacional como en la consolidación de la agenda bilateral en materia de seguridad y asistencia técnica.

La ayuda humanitaria estadounidense se suma a los esfuerzos de solidaridad internacional que han comenzado a desplegarse desde distintos puntos de América Latina para atender la contingencia.

Se prevé que en los próximos días organismos internacionales y países de la región continúen coordinando con las autoridades en Bogotá el envío de equipos de rescate especializados, suministros médicos y evaluaciones técnicas sobre el impacto estructural en la zona del desastre.