Muere mexicano atropellado al huir de ICE en Florida

Un migrante que algunos medios identifican como mexicano pereció atropellado por un tráiler de carga comercial al tratar de huir de agentes de ICE en Florida.

“Esto es lo que sabemos de la muerte de un mexicano de 28 años”, dijo un reportero de la cadena CBS, el primero en la escena. También lo identificó como mexicano un diario neoyorquino.

La Patrulla de Carreras de Florida informó que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) encontraron en una gasolinera a cuatro migrantes en un vehículo, quienes al ver a los oficiales trataron de darse a la fuga.

La víctima del atropellamiento intentó cruzar una carretera y pereció atropellada. El conductor del tráiler que lo arrolló se detuvo e intentó darle primeros auxilios, pero el joven murió.

“Se desconoce la situación migratoria de la víctima, así como el motivo de la intervención de los agentes de inmigración”, informó el diario Miami Herald. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los agentes llevaron a cabo una operación en el condado de Saint Johns, donde ocurrió el incidente mortal.

Es el tercer migrante y, hasta donde se sabe, el segundo mexicano que una misma semana pierde la vida durante redadas del ICE.

El martes de la semana pasada, oficiales de ICE n Houston mataron de un disparo al torso al mexicano Lorenza Salgado Araujo, de 52 años.

El martes de esta semana, caso simultáneamente, agentes del ICE en Maine dispararon a la cabeza al migrante colombiano Joan Sebastián Durán, de 26 años, mientras que en Florida oficiales de la misma corporación perseguían al mexicano de 28 años aún sin identificar, quien al huir de agentes que lo seguían de cerca entró a una carretera donde murió atropellado.