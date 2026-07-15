Juez federal ordena a Maduro y dirigentes chavistas pagar 314 millones de dólares

Un juez del Distrito Sur de Florida ordenó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a varios dirigentes chavistas pagar 314 millones de dólares en una demanda presentada por más de diez ciudadanos estadounidenses que denunciaron secuestro, tortura y terrorismo. La resolución excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El fallo del juez Darrin P. Gayles responsabiliza a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York por cargos de narcoterrorismo; a Diosdado Cabello, ministro del Interior; a Vladimir Padrino, exministro de Defensa y actual titular de Agricultura; a Alex Saab, empresario y exministro detenido en Miami; al Cártel de los Soles; a Maikel José Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo; a Néstor Luis Reverol, exministro de Interior; y a Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.

Quedaron excluidos de la orden de pago Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y las empresas estatales PDVSA y CVP.

Entre los afectados figuran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 participaron en un intercambio de prisioneros durante el gobierno de Joe Biden, que resultó en la liberación de Alex Saab. La demanda, presentada inicialmente en agosto de 2025, fue reactivada en enero tras la captura de Maduro.

El recurso acusa a los líderes chavistas de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley RICO contra organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado.

El juez Gayles concluyó que Maduro “históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por criminales venezolanos recluidos en Estados Unidos”. También lo responsabilizó de “actos de terrorismo internacional” y de “narcoterrorismo” con el objetivo de intimidar a la población civil estadounidense.

El fallo señala que el secuestro, la tortura y la detención arbitraria de Kenemore, Marval y Saad violaron leyes penales de Estados Unidos y Florida.

Este recurso civil se desarrolla en paralelo al proceso penal que enfrenta Maduro en Nueva York por narcotráfico, donde también está detenida su esposa Cilia Flores.