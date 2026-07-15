Ven operativos a modo en contra de migrantes; advirtieron modus operandi

SAN DIEGO.

El modo operativo de agentes de migración que disparan a migrantes que presuntamente los tratarían de arrollar con vehículos es un recurso que desde hace varios años se ha criticado a los oficiales que deliberadamente se paran en ángulos que justifiquen los tiroteos.

En menos de una semana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a dos migrantes con el argumento de que habrían disparado en defensa propia porque las víctimas presuntamente intentaron embestirlos.

Al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, agentes del ICE le cerraron el paso el martes 7 de julio cuando conducía su camioneta en Houston y le dispararon con arma de fuego.

Casi una semana después, a Joan Sebastián Durán, un migrante colombiano de 26 años de edad, el ICE lo mató el lunes de manera similar en Biddeford, Maine.

En un caso notablemente similar, un agente de ICE mató en enero a la ciudadana estadunidense Renee Good en Mineápolis mientras conducía su camioneta.

Los tres casos tienen en común que las víctimas mortales fueron acusadas por autoridades federales de presuntos intentos de atropellamiento, pero videos, testigos y testimonios de los acompañantes refutan esa versión en cada caso.

“Se sospecha que, en muchos casos de tiroteos en vehículos, el conductor en cuestión intentaba huir de los agentes que se pusieron intencionalmente en la ruta de salida del vehículo, exponiéndose a un riesgo (de atropello) y creando una justificación para el uso de fuerza letal”, dice un informe de 2014 sobre casos previos.

En algunos de esos, “los pasajeros fueron alcanzados por los disparos de los agentes”, detalla el reporte del Foro Ejecutivo de Investigaciones Policiacas, organización de investigación y políticas sin fines de lucro en Washington que trabaja en estrecha colaboración con las agencias del orden.

El dato

Expresan condena

· El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de “asesinato” la muerte de un migrante colombiano a manos de un agente del ICE, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes de Donald Trump.

La evidencia en esos casos “sugería que los agentes fronterizos se paraban en la calle para disparar a los conductores que intentaban evitar el arresto y que no representaban una amenaza letal directa”.

“Es poco probable que una bala de media onza (200 gramos) detenga un vehículo en movimiento de 4 mil libras (unas dos toneladas), y si el conductor… queda incapacitado por una bala, el vehículo se convertirá en una amenaza totalmente descontrolada”, dijeron los autores del informe.

En ninguno de los casos de este año los agentes llevaban o tenían encendidas sus cámaras corporales durante los incidentes.

Los agentes del caso del lunes “no habían recibido cámaras corporales debido a dos cierres consecutivos del gobierno impulsados por los demócratas”, acusó el Departamento de Seguridad Nacional en un boletín.