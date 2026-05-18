Estafa rusa: peruanos son reclutados en redes para la guerra en Ucrania

Promesas de empleo bien remunerado, boletos de avión, alojamiento y hasta la posibilidad de obtener ciudadanía rusa. Ese fue el anzuelo utilizado en redes sociales para captar a decenas de peruanos que terminaron integrando las filas del ejército ruso en la guerra contra Ucrania.

Las ofertas circulaban en TikTok, Facebook y grupos de mensajería instantánea. Los anuncios prometían trabajos como cocineros, albañiles, agricultores o personal de seguridad, con salarios de entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales.

Algunos testimonios de familiares de los reclutas peruanos señalan que los contratos estaban escritos únicamente en ruso y las víctimas no sabían que serían enviados al frente de guerra.

“Mi hijo pensó que iba a cocinar en cuarteles militares, pero cuando llegó le dieron un fusil”, declaró la madre de Morgan, uno de los afectados y oriundo de San Juan de Lurigancho.

La fiscalía de Perú inició una investigación por presunta trata de personas ante denuncias de al menos 56 familias por la desaparición, muerte o falta de contacto con hombres que viajaron a Rusia creyendo que trabajarían en labores civiles.

El abogado de los familiares, Percy Salinas, denunció al canal N de televisión que desde octubre se estima que unos 600 peruanos viajaron a Rusia tras ser captados mediante engaños con promesas de sueldos de entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales (34 mil a 51 mil pesos mexicanos) y hay 13 fallecidos.

“Te ofrecen de todo, pero al final te mandan de carnada a la guerra. Primera línea, porque a los rusos les mandan después que nosotros. Salimos primero, morimos nosotros y no comemos, nos tratan mal, nos encarcelan”, comentó César Carrión, una de estas víctimas, en un mensaje a su tía, obtenido por Epicentro TV.

Al llegar a Rusia, a los peruanos les hacen firmar un documento para adquirir la nacionalidad rusa, lo cual implica someterse a la legislación y obligaciones militares de ese país, por lo que desertar del ejército se castiga con prisión también para ellos.

“Es como si firmaras un contrato con el diablo, porque ellos mismos te dicen en ruso: ‘Bienvenido a la muerte’”, agregó Carrión a su tía Gina Murallari Mozombite.

A los soldados peruanos les hacen pagar además con su primer sueldo por todos sus insumos para la guerra, como uniformes y y equipo militar. Si se niegan a firmar contrato, los golpean.

En Perú, familiares denunciaron a supuestos intermediarios que utilizaban alias como “Kraken”, “Halcón” y “Vicio”, quienes difundían anuncios prometiendo dinero rápido y facilidades migratorias. Tras hacerse públicas las denuncias, muchos de esos perfiles desaparecieron de redes sociales y las familias denunciantes recibieron mensajes y llamadas amenazantes.

Según el medio peruano Cuarto Poder, el grupo más reciente de peruanos embaucados viajó a Rusia a través de vuelos desde Panamá con escalas en Francia y Turquía.

Pocho Wilson Pinto Peña, un militar en retiro peruano acusado de reclutar y enviar compatriotas a Rusia, defendió que todos ellos “sabían a qué iban” y negó cualquier contrato bajo engaño.

El veterano aseguró a Panamericana TV que los referidos por él son militares en retiro con experiencia en Irak y Afganistán que buscaban ingresos ante la falta de trabajo en Perú.

Afirmó que cuando arriban a Rusia pasan un examen médico antes de firmar contrato. Pinto Peña incluso compartió supuestas imágenes de sus compatriotas sonriendo con el uniforme militar y la bandera rusa en el brazo, en el frente de guerra.

La embajada de Rusia en Perú reconoció en un comunicado que existen peruanos que firmaron contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país, alegando que se trata de decisiones voluntarias respetadas por su legislación.

Por su parte, la cancillería peruana informó en un comunicado que solicitó formalmente al encargado de negocios de la embajada rusa en Lima información urgente sobre la ubicación y el estado de salud de los peruanos que "decidieron prestar servicios en las fuerzas armadas" rusas.

El canciller peruano Carlos Pareja exhortó a los jóvenes a no aceptar propuestas laborales de origen dudoso relacionadas con Rusia. Las autoridades investigan posibles delitos de trata de personas y reclutamiento irregular.

Hondureños logran escapar de reclutamiento ruso

El fenómeno también alcanzó a Honduras. El gobierno de ese país presta asistencia consular a siete connacionales que fueron engañados con falsas ofertas de empleo, pero al llegar a territorio ruso les quitaron los pasaportes e intentaron reclutarlos como mercenarios para la guerra en Ucrania.

Cinco de ellos lograron escapar y permanecen en una iglesia local colaborando en labores agrícolas a la espera de su repatriación, mientras que los otros dos están bajo custodia de autoridades rusas.

Olvin Banegas, uno de los hondureños que está a la espera de repatriación, contó al canal local HCH que el grupo viajó con una oferta de empleo que resultó ser falsa.

Una vez en Moscú "nos cambió todo" porque "lo único que estas personas querían era que nosotros formáramos parte de las fuerzas armadas" como "mercenarios" y para "alistarnos en la guerra" contra Ucrania, afirmó Banegas, quien sostuvo que también había otros latinoamericanos.

"Estábamos secuestrados, sólo nos daban un poco de agua, pan y estábamos bajo vigilancia frecuente con cámaras, puertas con seguro, pero nos escapamos", relató Banegas.

Rusia también reclutó a cubanos, keniatas y sirios

Expertos advierten que Rusia ha incrementado el reclutamiento de extranjeros —principalmente exsoldados, expolicías y jóvenes de pocos recursos—, ante las bajas de nacionales sufridas en la guerra.

Reportes internacionales indican que ciudadanos de América Latina, África y Asia han sido llevados a Rusia mediante mecanismos similares: falsas ofertas de empleo, promesas de residencia legal y contratos ambiguos.

En septiembre de 2023, el gobierno de Cuba reveló una supuesta red criminal que estaba reclutando a personas en la isla para participar en la guerra de Ucrania. La cancillería cubana señaló que 26 personas habían sido condenadas por el "delito de mercenarismo”.

El canal America TeVe reveló el caso de Andorf Velázquez y Alex Vegas, dos jóvenes cubanos de 19 años que afirmaron haber sido reclutados bajo engaños por personas que los contactaron por Facebook para trabajar como albañiles en obras de construcción en Ucrania con el ejército ruso.

Un periódico ruso en la ciudad de Ryazan y el proyecto gubernamental ucraniano I Want to Live denunciaron en 2023 que unos mil cubanos firmaron contratos con las Fuerzas Armadas Rusas para unirse al frente como mercenarios.

La cancillería cubana respondió que era “irrefutable que ninguno de ellos cuenta con el estímulo, el compromiso o el consentimiento del Estado cubano para sus acciones”.

Y cientos de africanos también han caído en la misma trampa de ofertas de empleos civiles bien remunerados en Rusia para que después el ejército ruso los utilice como "carne de cañón”.

”Al parecer, hay un patrón que consiste en atraer a personas y hacer que mueran", dijo el número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia, Abraham Korir Sing’Oei, a AFP. "Estos individuos son utilizados como carne de cañón en el frente", agregó.

Global Face Human Resources, una una agencia de reclutamiento con sede en Nairobi, ha reclutados a decenas dekenianos. En diciembre del año pasado, las autoridades de Kenia señalaron que unos 200 ciudadanos fueron enviados a luchar a Ucrania.

El embajador de Ucrania en Kenia, Yuri Tokar, asegura que, antes de dirigirse a África, Rusia apuntó a las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, India y Nepal. Rusia explota la "desesperación económica”. "Están buscando gente como carne de cañón en todo lugar que puedan", dijo.

Durante los primeros días de su invasión de Ucrania, la táctica de Rusia consistía en lanzar grandes cantidades de efectivos contra las defensas ucranianas con el objetivo de abrumarlas. El costo humano fue enorme. Eso llevó a Moscú a buscar reclutas más lejos.

A inicios de mayo del 2023, el presidente ruso, Vladimir Putin, emitió un decreto para conceder la ciudadanía rusa exprés a los extranjeros que firmaran un contrato de prestación de servicio militar durante un año.

El jefe del Comité de Investigación ruso, Alexander Bastrikin, declaró en junio del 2024 que su país había enviado a unos 10 mil ciudadanos nacionalizados a luchar “en la zona de la operación militar especial” y capturado a más de 30 mil que no querían registrarse para el servicio militar.

El caso ha generado preocupación en varios países por esta red trasnacional de trata de personas y por la facilidad con la que las redes sociales pueden convertirse en herramientas de captación de hombres provenientes de contextos de precariedad económica en sus países y que por desesperación, ingenuidad y amenazas terminan como mercenarios en una guerra que nada tiene que ver con ellos.