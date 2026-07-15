Estados Unidos designa a dos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, según un aviso publicado en su sitio web oficial.

La clasificación implica que ambos grupos criminales quedan sujetos a sanciones financieras internacionales, congelamiento de activos y restricciones en operaciones comerciales. Además, cualquier persona o entidad que colabore con ellos podría enfrentar consecuencias legales bajo las leyes antiterrorismo de Estados Unidos.

Los Viagras y el Cártel de Juárez son dos organizaciones criminales que han marcado la violencia en México en los últimos años. Los primeros operan principalmente en Michoacán, ligados a Cárteles Unidos y enfrentados al CJNG, mientras que el segundo mantiene presencia en Chihuahua y la frontera norte, con vínculos históricos con el narcotráfico internacional.

Los Viagras controlan zonas estratégicas en Michoacán

Los Viagras surgieron en la región de Tierra Caliente, Michoacán, como un grupo armado que inicialmente se presentó como autodefensa, pero rápidamente se transformó en organización criminal. Sus líderes, como Nicolás Sierra Santana (“El Gordo”), han sido señalados por tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de extorsión a productores de aguacate, cítricos y ganaderos.

En 2025, Estados Unidos sancionó a Los Viagras por “terrorismo, narcotráfico y extorsión”, acusándolos de reclutar mercenarios extranjeros y usar explosivos contra fuerzas de seguridad mexicanas. La OFAC también los vinculó con secuestros y ataques a comunidades rurales.

Operan principalmente en Lázaro Cárdenas, Arteaga, La Huacana y Uruapan, municipios donde la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional han realizado operativos con decomisos de armas, drogas y vehículos.

Los Viagras forman parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos, que agrupa a varias organizaciones michoacanas en disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque en algunos momentos se les ha vinculado con pactos temporales con el CJNG, su principal estrategia ha sido mantener control territorial en Michoacán mediante violencia y extorsión.

El Cártel de Juárez mantiene relevancia en la frontera

El Cártel de Juárez, también conocido como La Línea, es una de las organizaciones más antiguas del narcotráfico en México. Fundado en los años ochenta, tuvo como líder histórico a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien consolidó la ruta aérea de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Actualmente, el grupo mantiene presencia en Chihuahua y Ciudad Juárez, controlando corredores estratégicos hacia El Paso, Texas. Su brazo armado, La Línea, ha sido responsable de enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa, especialmente en la disputa por el control de la frontera norte.

El Cártel de Juárez ha estado ligado a alianzas con grupos locales y a la protección de rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Aunque debilitado tras la muerte de Carrillo Fuentes y la expansión del Cártel de Sinaloa, sigue siendo un actor relevante en Chihuahua, con influencia en municipios fronterizos y zonas serranas.