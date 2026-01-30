Rusia aumenta ataques nocturnos en Ucrania pese a negociaciones

KIEV.– Al menos seis personas murieron ayer por bombardeos rusos en el sur y el centro de Ucrania, a pesar de nuevas negociaciones entre Rusia, el gobierno ucraniano y Estados Unidos programadas para el domingo próximo.

Por un lado, ataques nocturnos rusos con drones dejaron tres muertos y un herido en el sur de Ucrania.

“Lamentablemente, dos mujeres y un hombre murieron y otro hombre resultó herido”, indicó el gobernador de la región sureña de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

El funcionario local agregó vía Telegram que los bombardeos destruyeron casas y causaron incendios.

Otras dos personas murieron en ataques similares en la región vecina de Jersón y otra en Krivi Rig, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski.

Los ataques han dejado a cientos de ucranianos sin energía en pleno invierno.

La semana pasada, un grupo de negociadores rusos y ucranianos se reunieron en Emiratos Árabes Unidos bajo el auspicio del gobierno de Estados Unidos en busca de una salida a la guerra, que inició en febrero de 2022.

Ante lo cual, la siguiente ronda de tales conversaciones deberá celebrarse el domingo, según el gobierno de Zelenski.

En tanto, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, indicó que esta semana también se llevará a cabo una reunión de seguimiento y que “posiblemente” que el gobierno de su país participe en ella.