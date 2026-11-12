Revelan que Jensen Huang tenía una tercera amante en Nvidia

El día en que Jensen Huang renunció a la dirección de Nvidia, un nuevo reporte de Reuters volvió a sacudir a la empresa: según dos personas familiarizadas con el asunto, el ahora exdirector general tuvo una relación íntima con una segunda empleada de la compañía, la tercera que se conoce en menos de una semana.

La agencia no nombra a la mujer y señala que no pudo contactarla.

El mismo jueves, el fiscal general Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia aún no llega a una conclusión sobre si Alice Huang era espía china, y confirmó que el FBI investiga los reportes de que trabajaba para el gobierno de China.

Las tres relaciones que rodean a Huang

La primera relación conocida es la de Alice Huang, empresaria china y exejecutiva de Megaspeed, un cliente de Nvidia en Singapur. Según funcionarios de Estados Unidos, pudo haber compartido información con el gobierno de China, algo que Pekín ha negado.

La segunda es la de Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, que le reportaba directamente a Huang. The New York Times la reportó el miércoles con base en cinco personas que trabajaron en la empresa, y ni Huang ni Nvidia han confirmado esa relación.

La tercera, revelada por Reuters, es con otra empleada de la empresa, también sin identificar. Nvidia declinó comentar el nuevo reporte.

Todo comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando el consejo anunció una investigación independiente sobre si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Ese mismo día, Huang se disculpó ante su personal por una infidelidad, sin nombrar a la otra persona. El jueves por la mañana renunció con efecto inmediato como presidente, director general y miembro del consejo.

Huang también aceptó declarar ante el Congreso, a puerta cerrada y bajo juramento, antes del Día de Acción de Gracias. Si se retracta, enfrentaría una citación. Los demócratas Elizabeth Warren y Chris Coons pidieron preservar todos los archivos sobre Nvidia, por la venta de 4 mil 800 millones de dólares en chips a Megaspeed.

Nvidia sin timón: Kress al frente y la acción en caída

Colette Kress, directora financiera desde septiembre de 2013, asumió como directora ejecutiva interina mientras el consejo busca un sucesor permanente. Harvey Jones, exdirector general de Synopsys, asumió como presidente del consejo.

Kress ya envió su primer memorando al personal, en el que reconoce un periodo extraordinariamente difícil y anuncia una reunión de toda la empresa el 18 de noviembre. Su primera prueba pública será el 17 de noviembre, con los resultados del tercer trimestre fiscal de 2027.

La acción cerró este jueves en 166.19 dólares, una baja de 4.34 por ciento frente a los 173.73 dólares previos, tras tocar un mínimo intradía de 148.80 dólares. En operaciones posteriores al cierre subió a 166.64 dólares. La empresa ya había perdido 27 por ciento desde su máximo de principios de octubre, cuando valía unos 5.8 billones de dólares.

El golpe es mayor porque Nvidia no tiene un sucesor claro. Huang había dicho que no cree en la planificación de sucesión y tenía unos 60 reportes directos, sin un número dos evidente. El presidente Donald Trump propuso a Tim Cook como sucesor, sin indicio de que Nvidia lo considere.

Lo que sigue es la declaración de Huang ante el Congreso, los resultados del 17 de noviembre y la reunión de Kress del 18 de noviembre. Si la investigación concluye que no se comprometieron secretos, Nvidia podrá concentrarse en la sucesión; si concluye lo contrario, el escándalo pasará de ser un caso de conducta a uno de seguridad nacional.