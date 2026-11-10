La red de empresas detrás del caso Nvidia: así habrían llegado chips por 7 mil 500 mdd a China

Todo empezó con un memorando interno. El domingo, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reconoció ante sus empleados una infidelidad, y dos días después una red de empresas con sede en China, Singapur y Malasia pasó al centro de un caso que mezcla tecnología, espionaje y control de exportaciones.

Según The Information, que cita a dos personas con conocimiento del asunto, esa red habría facilitado chips de Nvidia por al menos 7 mil 500 millones de dólares a empresas chinas. Son alegaciones sin confirmar oficialmente: Reuters no pudo verificar el reporte y Huang no ha respondido públicamente a ellas.

La red tras los chips en China

El reporte atribuye la estructura a Alice Huang, también conocida como Huang Le, quien junto con su esposo y su hermana habría creado empresas en China y Singapur para conseguir procesadores. Según las fuentes, habría usado su cercanía con el directivo para ganar credibilidad, aunque evitó definir su papel y no dejó rastro documental.

Una de las piezas sería Shanghai Century Litong, fundada en junio de 2023 y convertida en octubre en socio preferente de nube de Nvidia, lo que le daba prioridad en la asignación de chips. Un accionista fundador la vinculó con Huang Yu, hermana de Alice, y renunció en 2024. Century Litong afirma que no tiene negocios con Alice Huang.

Otra pieza sería Megaspeed, con sede en Singapur, donde Alice Huang ocupó un cargo de liderazgo. Según lo reportado, obtenía chips alquilando cómputo en centros de datos del sudeste asiático o enviando hardware a China, y su filial malasia Speedmatrix, fundada en 2024, habría terminado con equipos en manos de Century Litong. Megaspeed niega irregularidades.

The Information calcula unos 240 mil chips H100, H200 y algunos A100, parte de ellos sujetos a restricciones de exportación estadunidenses. Century Litong los habría usado para alquilar cómputo, y algunos habrían respaldado a Alibaba, Tencent y laboratorios chinos de inteligencia artificial más pequeños.

El memorando que rompió el silencio

El domingo 8 de noviembre, Huang escribió a sus empleados:

"Fui infiel a mi esposa", dijo Huang en el memorando, según los reportes citados por Yahoo Finance.

La junta de Nvidia abrió una investigación y afirmó que no tiene motivos para creer que se haya comprometido la seguridad nacional ni los secretos de la empresa. El presidente Donald Trump defendió a Huang, dijo que debe seguir al frente de la compañía y señaló que el FBI revisa el caso. Según Trump, Huang le aseguró que no tenía idea de que Alice Huang fuera espía. Huang también pidió disculpas a su esposa e hijos.

El Ministerio de Exteriores de China rechazó las acusaciones de espionaje y las calificó de infundadas. Funcionarios estadunidenses sospechan, según los reportes citados, que Alice Huang es un activo de inteligencia chino, pero no hay confirmación oficial y ella no ha comentado públicamente.

Investigaciones, Congreso y mercados

El New York Times reportó que Nvidia contactó en agosto de 2025 a investigadores del Departamento de Comercio sobre Megaspeed y que el caso pasó al Departamento de Justicia, que ahora realiza una investigación penal. Megaspeed dijo que las revisiones de Comercio, Malasia y Nvidia no hallaron evidencia de transferencias ilícitas.

En el Congreso, los republicanos Mast, Moolenaar y Crawford pidieron a Huang una sesión informativa a puerta cerrada, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo que se necesita un informe completo.

En la bolsa, las acciones de Nvidia cayeron cerca de 4 por ciento el lunes y cotizaban con una baja de 6.57 por ciento este martes. La empresa vale unos 4.5 billones de dólares.