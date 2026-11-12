Acusan a soldado israelí de orinar, embarrar heces y obligar a comerlas a un detenido palestino

Un detenido palestino esposado y con los ojos vendados sufrió un grave maltrato a manos de un soldado del Ejército de Israel en un puesto militar de Cisjordania, según informaron este miércoles las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que preparan una acusación formal contra el militar.

La prensa israelí reporta que el soldado lo pateó, lo golpeó con la culata de su arma, le apagó cigarros en el cuerpo, orinó sobre él, le untó heces en el rostro y le exigió que se las comiera.

"Tras un informe presentado por los mandos sobre el grave maltrato a un detenido palestino, quien se encontraba esposado y con los ojos vendados, se inició una investigación en el marco de la cual fue detenido un soldado", informó este miércoles un portavoz de las FDI en un comunicado.

Un detenido esposado, vendado y humillado

El 22 de octubre, soldados de la Brigada de Paracaidistas hallaron un cuchillo en el auto de un hombre palestino en el paso de Gilboa, al norte de Yenín, y lo arrestaron. Lo llevaron esposado al puesto de Yalamah, según el Canal 12.

"Un soldado destinado en dicho puesto habría pateado al detenido, quien se encontraba esposado y con los ojos vendados. Lo golpeó con la culata de su arma, encendió cigarros y los apagó sobre su cuerpo, orinó sobre él, defecó dentro de las instalaciones y untó sus heces en el cuerpo y el rostro del detenido, instándolo a comérselos", escribió The Times of Israel, que dice haber visto el informe de la Policía Militar.

El soldado admitió haber golpeado al detenido, pero negó el resto. Las FDI aseguran que la víctima fue liberada "al poco tiempo" y que el militar seguirá detenido hasta este jueves para una audiencia previa a la acusación.

Un patrón de abusos con poco castigo

Según Yesh Din, organización israelí de derechos humanos, entre 2016 y 2024 se presentaron 2 mil 427 denuncias por presuntos abusos de soldados contra palestinos en Cisjordania. Solo 552, el 22.7 por ciento, derivaron en investigación penal, y apenas 23, el 0.9 por ciento, en acusación formal.

En junio de 2024, en Yenín, el joven Mujahid Abadi, de 24 años, recibió disparos en un brazo y un pie, fue golpeado en la cabeza y el rostro, y quedó atado al cofre de un jeep militar cerca de media hora. Las FDI reconocieron después que no representaba una amenaza.

En julio de 2024, un preso del centro de detención de Sde Teiman llegó al hospital con el intestino perforado, lesiones graves y costillas rotas, según su médico, y nueve reservistas fueron arrestados por presuntamente agredirlo sexualmente. Cinco fueron acusados y lo niegan.

La organización israelí B'Tselem contó al menos 84 palestinos muertos bajo custodia israelí desde octubre de 2023.

El régimen israelí ha convertido sus cárceles en una red de campos de tortura para los palestinos", afirmó su directora, Yuli Novak.

Una comisión de investigación de la ONU calificó en septiembre de 2025 la guerra en Gaza como genocidio, conclusión que Israel rechazó por considerarla distorsionada y falsa. Mientras la ONU sostiene que hubo genocidio, Israel rechaza la acusación de genocidio y el caso de Yalamah medirá si la justicia procesa a sus soldados.