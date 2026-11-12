Policía se disfraza de paciente en silla de ruedas para capturar a narcomenudistas en Perú | VIDEO

Una escena que parecía de lo más cotidiana, con estudiantes caminando por la calle y un paciente avanzando en silla de ruedas junto a su acompañante, escondía en realidad un operativo encubierto de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Detrás de los disfraces había agentes que lograron acercarse sin despertar sospechas a una vivienda del asentamiento humano 1 de Junio, donde presuntamente operaba la banda Los Santurrones, dedicada a la microcomercialización de drogas.

Disfraces de escolar y paciente junto al hospital

El video del operativo se hizo viral en redes sociales el 11 de noviembre. En las imágenes se ve a un agente que, simulando ser un paciente en silla de ruedas, se levanta frente al inmueble y derriba la puerta con un mazo, lo que permite la entrada inmediata del resto del equipo táctico, que esperaba a pocos metros.

Las imágenes difundidas muestran a los agentes caracterizados mientras avanzaban por las calles del asentamiento humano, una apariencia pensada para que los presuntos implicados no advirtieran la presencia policial y no tuvieran tiempo de escapar antes de la intervención.

Según informó Panamericana TV, la intervención estuvo a cargo del Escuadrón Verde, aunque otro reporte atribuye la acción al Grupo Terna. Los policías se caracterizaron como escolares y como un paciente con dificultades para desplazarse, y uno de ellos fingió ser su cuidador.

La elección del disfraz no fue casual, pues cerca de la vivienda hay un hospital, de modo que la presencia de un enfermo y su acompañante no llamaría la atención de los vecinos ni de los ocupantes.

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, explicó que la estrategia buscaba facilitar el acceso al predio y obtener resultados contra la comercialización ilegal de drogas.

"Nuestra estrategia de mimetización, haciéndonos pasar como escolares, así como un paciente en silla de ruedas, nos ha permitido ingresar sin ser detectados al inmueble", señaló el coronel Rojas Tipto.

Tres detenidos y una investigación abierta

Una vez dentro, los efectivos entraron por distintos accesos, entre ellos las ventanas y las puertas derribadas, y sorprendieron a tres personas que permanecían en la casa y que fueron reducidas. Durante el registro encontraron una cantidad importante de sustancias ilícitas, según la Policía, aunque no se precisó cuántas ni de qué tipo.

Los intervenidos fueron identificados como José Chunga Cotrina, alias Nero Cuco; Jesús Chávez Polanco, conocido como Burrito, y Deisy Pérez Chunga, llamada Fefa. Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de la organización, de carácter familiar según un reporte.

Los tres quedaron a disposición de la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, para continuar con las diligencias correspondientes, y en esa sede las autoridades determinarán con detalle las circunstancias de su participación y el origen de lo decomisado.

La intervención forma parte de las acciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas en Lima, y las pesquisas buscarán además esclarecer su presunta vinculación con la distribución en la zona. Por ahora los tres mantienen la condición de investigados, y corresponderá a las autoridades competentes establecer su eventual responsabilidad penal.