Jensen Huang renuncia a Nvidia tras polémica por relación con ejecutiva señalada por espionaje chino

Jensen Huang presentó su renuncia como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia en medio de una polémica internacional relacionada con una relación extramarital que mantenía con una exejecutiva vinculada a una empresa tecnológica señalada por las autoridades estadounidenses.

La salida de Huang ocurre tras varios días de cuestionamientos sobre sus vínculos con Alice Huang, una exdirectiva de la firma tecnológica Megaspeed, a quien medios estadounidenses y fuentes de inteligencia han relacionado con presuntas actividades de espionaje para China.

La crisis se intensificó después de que accionistas presentaran demandas colectivas contra la compañía, argumentando que no se informó oportunamente sobre los riesgos que podía representar la situación para la empresa.

La controversia provocó una fuerte reacción en los mercados financieros, donde las acciones de Nvidia registraron importantes pérdidas y una significativa reducción de su valor bursátil.

La compañía es considerada una de las firmas más estratégicas del mundo por su liderazgo en el desarrollo de procesadores avanzados para inteligencia artificial.

Megaspeed anuncia investigación y cooperación con Estados Unidos

En medio del escándalo, Megaspeed, empresa con sede en Singapur dedicada a centros de datos, anunció que revisará sus prácticas comerciales y de exportación.

La compañía informó que contrató a un despacho jurídico estadounidense para realizar una auditoría independiente sobre el uso de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verificar el cumplimiento de las regulaciones de exportación de tecnología estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos investigan si equipos avanzados desarrollados por Nvidia habrían llegado a China a través de terceros, incumpliendo las restricciones impuestas por Washington sobre tecnología estratégica.

Megaspeed ha negado cualquier actividad ilícita y aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones.

Casa Blanca enfrenta cuestionamientos

The New York Times señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, habría informado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, meses atrás sobre las preocupaciones relacionadas con la relación entre Huang y la ejecutiva china.

Sin embargo, Trump aseguró recientemente que desconocía los detalles de la situación cuando invitó al entonces director de Nvidia a integrar una delegación empresarial durante una visita oficial a China.

El empresario reconoció públicamente haber mantenido una relación extramarital y ofreció disculpas por su conducta.

No obstante, negó haber compartido información confidencial o haber participado en acciones que comprometieran la seguridad nacional estadounidense.

¿Quién es Jensen Huang?

Jensen Huang, nacido en Taiwán y nacionalizado estadounidense, fundó Nvidia en 1993 y fue el principal arquitecto de la transformación de la compañía en el líder mundial de chips para inteligencia artificial.

Graduado en ingeniería eléctrica por la Universidad Estatal de Oregón y con una maestría por la Universidad de Stanford, Huang construyó una fortuna estimada en más de 155 mil millones de dólares y se convirtió en una de las figuras más influyentes de Silicon Valley.