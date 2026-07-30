Revelan 70 denuncias de abuso sexual; archivos vinculan a escuela con Epstein

El Centro Interlochen de Artes, escuela y campamento artístico en el estado de Míchigan, enfrenta una crisis tras la publicación de un informe que documenta décadas de abusos sexuales contra estudiantes. La investigación, encargada por la propia institución y difundida por The New York Times, recoge testimonios de al menos 70 exalumnos que denunciaron conductas inapropiadas de profesores y personal, desde acoso y coqueteos hasta relaciones íntimas.

El reporte, resultado de casi dos años de entrevistas, identificó a 47 adultos vinculados a la escuela como presuntos responsables, entre ellos docentes, personal administrativo y miembros de la junta directiva. La mayoría de los casos ocurrieron hace décadas.

Ante la magnitud de las denuncias, los responsables emitieron una carta abierta de disculpas y aseguraron que ninguna de las personas señaladas mantiene relación con la institución. Los nombres fueron remitidos a la Fiscalía y a la Oficina del Sheriff del condado de Grand Traverse para evaluar posibles acciones legales.

Vínculos con Jeffrey Epstein

El informe también expone la conexión del centro con Jeffrey Epstein, quien asistió al campamento de verano en 1967 como estudiante de fagot. Años más tarde regresó como donante, aportando más de 400 mil dólares a la institución.

Durante sus visitas al campus, Epstein conoció a algunas de sus primeras víctimas. El documento recoge testimonios de exalumnas que relataron episodios de abuso, como tocamientos no consentidos y viajes pagados a su residencia en Nueva York. Una de ellas afirmó que el financiero le pidió un masaje y que se quitara parte de la ropa, mientras otra madre llegó a advertir a la escuela que Epstein estaba “abusando de sus alumnos”, sin que la institución actuara en consecuencia.

Jeffrey Epstein, financiero estadounidense, murió en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores. Su muerte en prisión fue oficialmente catalogada como suicidio, aunque desde entonces ha generado teorías de encubrimiento y negligencia.

Los archivos y las revelaciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó millones de páginas de documentos bajo la Epstein Files Transparency Act, lo que reactivó el escándalo en 2026.

Los documentos incluyen bitácoras de vuelo, agendas, correos electrónicos y registros judiciales. Entre los nombres mencionados aparecen expresidentes, miembros de la realeza y empresarios. Figuras como Bill Clinton reconocieron haber viajado en el avión privado de Epstein en actividades filantrópicas, aunque negaron cualquier participación en delitos.

El príncipe Andrés de Inglaterra enfrentó una demanda civil por Virginia Giuffre, que se resolvió en 2022 con un acuerdo extrajudicial. También se mencionan empresarios como Les Wexner, fundador de L Brands, y científicos como Bill Gates, quien admitió reuniones con Epstein después de su condena en 2008, calificándolas como un “error de juicio”.

La expareja y socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2021 por tráfico sexual y conspiración. Su proceso judicial permitió desclasificar parte de los archivos; sin embargo, Maxwell se ha negado a testificar en nuevas audiencias del Congreso.