¿Quién era Daniel Siad? El reclutador de Jeffrey Epstein apareció muerto en París

La muerte de Daniel Siad, identificado en diversas denuncias como presunto reclutador de mujeres para Jeffrey Epstein, ha reavivado la controversia internacional en torno a la red de explotación sexual asociada al financiero estadounidense. El fallecimiento del cazatalentos de modelos, ocurrido en Francia cuando enfrentaba una investigación judicial, dejó a las denunciantes con la sensación de que una oportunidad para esclarecer el caso se ha perdido.

El hombre, de 69 años, fue localizado sin vida el lunes en su domicilio de Colombes, en las afueras de París. La Fiscalía de Nanterre confirmó que abrió una investigación para determinar las causas de la muerte, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer conclusiones oficiales.

Su fallecimiento ocurrió cuando la justicia francesa analizaba varias denuncias por presuntas violaciones y otros delitos sexuales. Siad rechazó todas las acusaciones y sostenía que deseaba comparecer ante las autoridades para presentar su versión.

El nombre de Daniel Siad volvió a cobrar relevancia después de que Estados Unidos desclasificara miles de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que el cazatalentos aparece mencionado en más de un millar de registros, según denunciantes del caso.

Fue precisamente esa documentación la que llevó a la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson a presentar una denuncia formal en febrero de este año. La mujer aseguró haber reconocido el nombre de Siad entre los expedientes desclasificados y lo acusó de haberla violado cuando tenía 20 años, además de explotarla sexualmente.

En su testimonio también señaló que el cazatalentos la presentó a Gérald Marie, exdirector de la agencia Elite, a quien igualmente acusó de violación. Tanto Siad como Marie negaron reiteradamente todas las imputaciones.

¿La muerte frenará la búsqueda de justicia?

La noticia provocó consternación entre las mujeres que impulsaban las investigaciones.

"Estoy conmocionada. Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado muy duro para obtener justicia y ahora todo resulta extremadamente frustrante", declaró Karlsson.

La denunciante añadió que muchas víctimas temían que el reclutador muriera antes de declarar.

"Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales. Espero que exista una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento."

Las declaraciones reflejan la preocupación de quienes consideran que el proceso judicial apenas comenzaba a reconstruir la presunta red que habría operado durante años alrededor de Jeffrey Epstein.

Daniel Siad, en una entrevista en el canal de noticias BFM-TV, emitida el 7 de mayo de 2026. Captura de pantalla de BFM-TV.

El entorno de Epstein vuelve al centro de la atención

La periodista británica Lisa Brinkworth, quien acusa a Gérald Marie de agresión sexual, calificó el fallecimiento como "devastador" para las sobrevivientes.

Brinkworth y Karlsson fundaron el colectivo Victorious Angels - WE RISE, organización dedicada a denunciar abusos sexuales dentro de la industria del modelaje y a documentar posibles vínculos con la estructura encabezada por Epstein.

Para las activistas, la muerte de Siad recuerda otros episodios que marcaron el caso.

En 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en una cárcel de Estados Unidos mientras enfrentaba cargos por explotación sexual de menores.

Tres años después, en 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, considerado cercano al financiero estadounidense, apareció muerto en prisión tras ser procesado por violación de menores y acoso sexual.

Investigaciones habían sido reabiertas en Francia

Después del fallecimiento de Brunel, varias líneas de investigación fueron archivadas sin profundizar en otros presuntos integrantes de la red.

Sin embargo, la desclasificación de los archivos estadounidenses motivó que la Fiscalía de París iniciara a principios de 2026 una nueva investigación de mayor alcance para revisar las denuncias y posibles responsabilidades.

En ese contexto, Daniel Siad era considerado por investigadores y denunciantes como un testigo potencialmente relevante para reconstruir los mecanismos de reclutamiento de jóvenes modelos.

La exmodelo francesa Juliette G., de 43 años, aseguró que Siad la contactó en París en 2004 para presentarla con Jeffrey Epstein. Incluso afirmó que en junio pasado fue llamada por investigadores franceses para aportar información adicional.

Con la muerte del cazatalentos, sostuvo, "desaparece un nuevo eslabón para esclarecer la historia y encontrar a los responsables".