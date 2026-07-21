Investigación revela nuevos detalles sobre vínculos de Jeffrey Epstein y Fundación Gates

Una investigación externa encargada por la Fundación Gates confirmó que la organización mantuvo relaciones con el financiero Jeffrey Epstein, pero no encontró pruebas de pagos ni de participación en actividades delictivas vinculadas al condenado por tráfico sexual. El informe, realizado por el bufete WilmerHale y presentado este martes, señaló que la relación entre la fundación y Epstein se desarrolló principalmente entre 2011 y 2014.

Según el comunicado oficial, los contactos se centraron en dos asuntos: una propuesta de fondo asesorado por donantes y la colaboración con el International Peace Institute (IPI), organización sin ánimo de lucro a la que la fundación otorgó financiamiento para apoyar la erradicación de la poliomielitis, tras un proceso interno de revisión y diligencia debida.

La relación de Bill Gates con Epstein ha sido objeto de intenso escrutinio desde la publicación de expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos a principios de este año. Dichos documentos incluían fotografías de Gates junto a Epstein y mujeres con los rostros ocultos, además de comunicaciones entre el personal de la fundación y el financiero.

Gates ha expresado en repetidas ocasiones su pesar por haber tenido cualquier tipo de vínculo con Epstein y ha negado haber estado en contacto con víctimas de abusos sexuales. El filántropo ha insistido en que nunca fue testigo de conductas delictivas y no enfrenta cargos judiciales.

Epstein, detenido en julio de 2019 acusado de tráfico sexual, murió un mes después en una cárcel de Manhattan. El forense de Nueva York calificó su deceso como suicidio, aunque el hecho generó múltiples teorías conspirativas sobre un posible asesinato para proteger a figuras poderosas relacionadas con él.

El escándalo ha alcanzado a universidades, bancos y personalidades políticas y de la realeza en Estados Unidos y Europa. La investigación de la Fundación Gates representa un intento de aclarar su papel y despejar dudas sobre posibles vínculos financieros o delictivos.

El mes pasado, Gates declaró ante el Congreso que fue presentado a Epstein en 2011, tres años después de que este se declarara culpable en Florida de incitar a una menor a la prostitución y cumpliera 13 meses de cárcel. Gates aseguró que las reuniones posteriores se enfocaron en proyectos filantrópicos que nunca prosperaron y que la relación terminó en diciembre de 2014.

Con información de Reuters.