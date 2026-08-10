¿Adiós al guacamole? Taylor Farms retira este producto y otras salsas por brote de salmonela en EU

Taylor Farms, uno de los mayores proveedores de verduras y ensaladas frescas en Norteamérica, anunció el retiro voluntario del mercado de alimentos preparados que contienen jalapeños debido a una posible contaminación por salmonela.

Este incidente marca el segundo brote importante de intoxicación alimentaria vinculado a la empresa en las últimas semanas, lo que ha encendido las alarmas entre los consumidores de grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos.

¿Qué productos y tiendas están afectados?

El retiro afecta principalmente a alimentos preparados como salsas y guacamole que utilizan jalapeños frescos entre sus ingredientes. Gran parte de la preocupación radica en que estos productos de Taylor Farms suelen venderse al por mayor o sin marca, lo que dificulta que los consumidores los identifiquen fácilmente.

Las principales tiendas y supermercados que han tenido que retirar estos productos de sus estantes incluyen:

Walmart (bloqueó la venta tanto en cajas físicas como en su tienda en línea)

(bloqueó la venta tanto en cajas físicas como en su tienda en línea) Target

Whole Foods

Kroger

Trader Joe's

Hannaford (cadena propiedad de Ahold Delhaize)

Además de los supermercados, el sector de restaurantes también fue impactado. Cadenas como Chipotle Mexican Grill y Qdoba fueron identificadas como receptoras de los jalapeños contaminados y ya han dejado de utilizarlos.

El retiro afecta alimentos preparados con jalapeños vendidos en supermercados como Walmart, Target, Whole Foods, Kroger, Trader Joe’s y Hannaford, así como a restaurantes como Chipotle y Qdoba. Generada por IA

Origen del brote: ¿De dónde provienen los jalapeños?

El proveedor con sede en California tomó la decisión de retirar los productos el domingo, luego de ser notificado de que Coast Citrus Distributors estaba sacando de circulación chiles jalapeños frescos.

Según las investigaciones preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la posible fuente de la salmonela es una granja ubicada en Sinaloa, en México. Taylor Farms confirmó que ya ha dejado de abastecerse de dicho proveedor.

Hasta la semana pasada, las autoridades sanitarias reportaron que el brote de salmonela ha afectado a 345 personas en 27 estados, provocando 36 hospitalizaciones. Aunque Taylor Farms aclaró que no tiene constancia de enfermedades directamente relacionadas con sus productos preparados específicos, el retiro es una medida de precaución.

Investigaciones preliminares apuntan a una granja de Sinaloa como posible fuente de los jalapeños relacionados con el brote de salmonela. Generada por IA

Segundo golpe para Taylor Farms: El antecedente de la ciclosporiasis

La confianza de los consumidores en los vegetales frescos ya venía en declive. Este brote de salmonela ocurre poco tiempo después de que Taylor Farms tuviera que retirar lechuga iceberg debido a un brote de ciclosporiasis, considerado uno de los mayores en la historia reciente de Estados Unidos.

Esa infección previa —que causa diarrea grave durante semanas— fue vinculada por la FDA a una planta de suministro en Guanajuato, México. Como resultado, la compañía suspendió la producción y abastecimiento de lechuga de esa región.

"Taylor Farms tendrá que esforzarse mucho para cambiar la percepción de que sus productos pueden provocar enfermedades. Podría llevar algún tiempo", advirtió Joe Feldman, experto de Telsey Advisory Group, señalando que es probable que los consumidores eviten la marca a corto plazo.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonela?

Si has consumido alimentos preparados recientemente y sospechas que podrían estar contaminados, es vital prestar atención a tu salud. Las infecciones por salmonela pueden manifestarse a través de los siguientes síntomas:

Diarrea (que puede ser con sangre)

Fiebre alta

Calambres estomacales y dolor abdominal

Esta bacteria puede ser especialmente peligrosa y causar enfermedades graves o fatales en niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Si presentas síntomas severos, acude a un médico inmediatamente.

La salmonela puede provocar diarrea, fiebre y calambres abdominales, con mayor riesgo de complicaciones en poblaciones vulnerables. Generada por IA

Con información de Reuters