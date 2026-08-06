Alerta en Estados Unidos por brote de salmonela ligada a jalapeños mexicanos; reportan 345 casos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una advertencia sobre un brote activo de salmonela relacionado con jalapeños procedentes de Sinaloa, México, distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors. El brote ha afectado a 345 personas en 27 estados, de las cuales 36 han requerido hospitalización, aunque no se han reportado fallecimientos.

Los datos de rastreo confirmaron que los jalapeños distribuidos por Coast Citrus son la fuente del brote. Los CDC señalaron que las autoridades de salud pública de varios estados están trabajando de manera conjunta para investigar el alcance de las infecciones. En su página oficial, el organismo recomendó a los negocios revisar su inventario para detectar los productos retirados y evitar venderlos o servirlos.

Tras ser notificados del brote, cadenas como Chipotle Mexican Grill y QDOBA dejaron de servir los jalapeños afectados. Los CDC y la FDA consideran que, dado que estos establecimientos retiraron el producto de sus locales, no existe un riesgo actual para los consumidores en relación con este brote. Coast Citrus Distributors acordó retirar del mercado los pimientos jalapeños vinculados y notificar a sus clientes.

La FDA investiga si los jalapeños retirados llegaron también a supermercados. En caso de confirmarse, podrían anunciarse retiros adicionales en su página oficial de alertas y retiros de productos.

Síntomas de salmonela

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico si se presentan síntomas graves como diarrea con fiebre superior a 102 °F, diarrea prolongada de más de tres días sin mejoría, diarrea con sangre, vómitos que impiden retener líquidos o signos de deshidratación como escasa micción, sequedad de boca y garganta, o mareos al ponerse de pie.

La infección por Salmonella suele manifestarse entre seis horas y seis días después de la exposición a la bacteria, con síntomas como diarrea, fiebre y calambres estomacales. La enfermedad dura de cuatro a siete días, y la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento. Sin embargo, en algunos casos puede ser tan grave que requiere hospitalización. Los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 65 y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son más propensos a desarrollar complicaciones severas.