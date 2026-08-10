Sube a 77 la cifra de muertos tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

El fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes una amplia zona de Colombia dejó al menos 77 personas fallecidas, además de un número todavía indeterminado de heridos, edificaciones colapsadas y daños en infraestructura pública, de acuerdo con los primeros balances entregados por autoridades departamentales y nacionales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. De acuerdo con la información disponible, se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.

La emergencia se extendió por varios departamentos del occidente y centro del país, con reportes especialmente graves en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Antioquia.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia. AFP

Risaralda concentra 42 víctimas mortales

Uno de los balances más elevados corresponde al departamento de Risaralda. El gobernador Juan Diego Patiño informó que 40 personas habían muerto en los municipios que integran el área metropolitana de Pereira.

"En los tres municipios del área metropolitana ya hay 40 fallecidos reportados", dijo el gobernador a Noticias Caracol.

El funcionario precisó que los municipios más afectados son Pereira, Dosquebradas y La Virginia. A esa cifra se suman otras dos personas fallecidas en La Celia y Santuario, también en Risaralda.

Las autoridades y organismos de emergencia continúan revisando edificaciones y sectores donde se han reportado daños, mientras avanzan las labores para determinar el número total de personas afectadas.

Cadáveres yacen en el suelo cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia. AFP

Valle del Cauca reporta 27 muertos

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que 27 personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida como consecuencia del terremoto en ese departamento.

Cali se encuentra entre las ciudades que reportaron daños importantes. El alcalde Alejandro Eder informó de manera preliminar que al menos 30 edificios colapsaron y que varias personas quedaron atrapadas.

Los equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados para atender las zonas donde existen reportes de personas atrapadas y evaluar las condiciones de las estructuras afectadas.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Colombia. AFP

Chocó reporta cuatro muertos y 69 heridos

En el departamento donde se ubicó el epicentro también se registró un saldo significativo. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que cuatro personas murieron y 69 resultaron lesionadas.

Quibdó, capital departamental, aparece entre las zonas con daños visibles. Fotografías y videos difundidos después del movimiento muestran edificaciones averiadas y estructuras parcialmente destruidas.

Las autoridades mantienen operativos de evaluación en distintos municipios para establecer si existen más personas afectadas.

Se muestran los daños sufridos en la Catedral de Manizales tras el terremoto ocurrido en Manizales, Colombia. AFP

Manizales confirma tres fallecidos y graves daños

En Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó tres personas muertas y reportó daños importantes en edificaciones.

"La situación es bien difícil", afirmó el mandatario.

Una de las imágenes más impactantes de la jornada se produjo en el centro de la ciudad, donde una de las torres laterales de la Catedral de Manizales colapsó. Los escombros quedaron esparcidos en calles cercanas y se observaron daños visibles en la fachada del emblemático templo.

Las autoridades realizan inspecciones para determinar la estabilidad de las estructuras afectadas y establecer qué zonas requieren restricciones de acceso.

Un fallecido en Antioquia tras desprendimiento de roca

En Antioquia también se registró una víctima mortal. El gobernador Andrés Julián Rendón informó sobre la muerte de un hombre de 73 años a consecuencia del desprendimiento de una roca provocado por el movimiento telúrico.

El reporte forma parte del balance que las autoridades departamentales continúan consolidando mientras se revisan municipios y zonas rurales.

Bogotá reporta evacuaciones, pero sin daños estructurales graves

El terremoto también se sintió con fuerza en Bogotá, donde cientos de personas evacuaron edificios y salieron a las calles después del movimiento.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que, en principio, no existían reportes de afectaciones graves ni daños estructurales en la capital.

Los organismos de emergencia mantuvieron inspecciones preventivas para verificar las condiciones de edificios y otras infraestructuras después del sismo.

Suspenden operaciones en seis aeropuertos

La emergencia también provocó afectaciones en el transporte aéreo. La Aeronáutica Civil suspendió temporalmente las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, debido a reportes de daños o a la necesidad de realizar inspecciones en las instalaciones.

La suspensión busca garantizar la seguridad de pasajeros, trabajadores y aeronaves mientras especialistas determinan si las terminales pueden reanudar sus operaciones con normalidad.

El Gobierno nacional puso en marcha mecanismos de coordinación para atender las zonas más afectadas. El presidente Abelardo De La Espriella anunció que asumirá la atención de la emergencia y que se trasladará a Pereira.

"Ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que fueron activados cuatro grupos de búsqueda y rescate para reforzar las labores de emergencia.

Los equipos serán enviados a las zonas donde se concentran los reportes de personas atrapadas y estructuras colapsadas.