Terremoto de 7.4 obliga a suspender operaciones en seis aeropuertos de Colombia

Seis aeropuertos del occidente de Colombia suspendieron este lunes sus operaciones luego de resultar afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país, informó la Aeronáutica Civil.

Las terminales afectadas son las de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. La autoridad aeronáutica indicó que las operaciones permanecerán suspendidas mientras equipos técnicos evalúan las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Ilustración / DALL-E

La medida busca determinar si existen daños estructurales en los edificios aeroportuarios, pistas u otras áreas de las terminales antes de autorizar nuevamente los vuelos. La Aeronáutica Civil activó los protocolos correspondientes después del movimiento telúrico.

Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali, Colombia. AFP

El sismo ocurrió a las 7:34 horas locales y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. La dependencia actualizó la magnitud del movimiento a 7.4, con una profundidad de aproximadamente 96 kilómetros.

La intensidad del terremoto provocó que el movimiento fuera percibido en amplias zonas del territorio colombiano. Se reportaron afectaciones en distintas ciudades, entre ellas Pereira, Manizales, Quibdó y Cali, mientras autoridades locales realizan inspecciones para determinar el alcance de los daños.

Un policía camina entre los escombros de un comercio dañado por el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. AFP / John Bonilla

En Pereira, uno de los puntos afectados es el Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se reportaron daños derivados del movimiento telúrico. La terminal permanece bajo evaluación antes de determinar si puede reanudar sus actividades.

También fueron suspendidas las operaciones en los aeropuertos de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, como medida preventiva mientras se revisa la infraestructura de cada instalación.

La suspensión implica interrupciones y posibles modificaciones en vuelos programados desde y hacia estas ciudades. Las autoridades mantienen las revisiones y deberán determinar, aeropuerto por aeropuerto, cuándo existen condiciones suficientes para recuperar las operaciones.Evalúan daños tras el terremoto

Además de las afectaciones aeroportuarias, el terremoto provocó daños en edificaciones de diferentes localidades. En Cali y Manizales se reportaron estructuras con afectaciones graves, mientras que en Chocó las autoridades informaron sobre personas heridas.

La prioridad de las autoridades se concentra en la evaluación de infraestructura, la atención de personas afectadas y la revisión de posibles réplicas.

Por ahora, los seis aeropuertos permanecerán sin operaciones hasta que las inspecciones determinen que las instalaciones son seguras para pasajeros, trabajadores y aeronaves.