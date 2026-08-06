Cofepris rastrea brote de salmonela en empacadora de chiles de Nuevo León 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación en una unidad de empaque de chiles jalapeños ubicada en el estado de Nuevo León.

Lo anterior es resultado del brote de salmonelosis que reportó Estados Unidos, vinculado a chiles cultivados en Sinaloa y que posteriormente fueron comercializados por la empresa Coast Citrus Distributors.

Sin precisar la fecha, en una tarjeta informativa, la dependencia federal añadió que los resultados de las indagatorias se publicarán a la brevedad.

“En esta visita se evalúa la trazabilidad del producto y la identificación de posibles factores de riesgo sanitario. Se están tomando muestras de producto para la determinación de E. coli y Salmonella spp.

“Por su parte, Senasica, con la información compartida por la FDA, realiza acciones de verificación a unidades de producción certificadas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC)”.

La Cofepris señaló que las indagatorias iniciaron desde el pasado 5 de agosto y la toma de muestras continúa.

“El 5 de agosto de 2026 se recibió actualización del brote que, de acuerdo con el CDC, su investigación y la toma de muestras se encuentran en curso. Mediante el análisis de rastreo y el diagrama de distribución de la cadena de suministro, la FDA presume como fuente al empacador en el estado de Nuevo León y a productores en el estado de Sinaloa en México”, explicó la Cofepris.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud afirmó que existe una sólida capacidad científica e institucional para hacer frente a este tipo de alertas internacionales.