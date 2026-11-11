Retiran sándwiches de desayuno por posible contaminación con listeria

La empresa Fresh & Ready Foods LLC, con sede en Renton, Washington, retira del mercado 2 mil 414 sándwiches de desayuno por la posible presencia de la bacteria listeria, según un aviso publicado en el sitio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que recomienda desechar de inmediato cualquier producto que coincida con los retirados.

Hasta ahora no se han reportado casos de enfermedad relacionados con el producto, según la empresa, que se llama "Fresh To You Sausage, Egg & Cheese Biscuit Sandwich". El aviso señala que otros productos de la empresa no están afectados.

La compañía firmó el comunicado el 7 de noviembre y la FDA lo publicó el 8.

Qué sándwiches se retiran y dónde se vendieron

El retiro se originó en uno de los ingredientes: CH Guenther & Son inició un retiro de ciertos bizcochos que podrían estar contaminados con listeria, y Fresh & Ready Foods usó esos bizcochos solo en este sándwich.

Los sándwiches se elaboraron en la planta de la empresa en Renton y se distribuyeron en Oregon y Washington entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, en salas de descanso, máquinas expendedoras refrigeradas y cafeterías.

Para identificarlos, hay que buscar estos datos:

Peso de 4.6 onzas (130 gramos) y empaque de plástico transparente.

Fecha de consumo preferente "Fresh Thru" del 7 al 19 de noviembre de 2026, en la etiqueta frontal.

Código SKU 3100048 y código UPC 8 405493 0168 4.

Fresh & Ready Foods se presenta en su sitio web como una empresa de alimentos frescos y empacados para personas ocupadas, con productos habituales en cafeterías y máquinas expendedoras.

"Todo lo que elaboramos se prepara con esmero y se entrega pensando en su frescura", señala el sitio web de la empresa.

El mismo sitio afirma que el equipo sigue protocolos de seguridad alimentaria y estándares de calidad desde la preparación hasta el empaque.

Qué hacer y cómo reconocer los síntomas

La FDA pide a los consumidores que no coman los sándwiches y que los desechen. Quienes tengan dudas o quieran un reembolso completo pueden escribir a RecallConcern@HotLineGlobal.com o llamar al 1-855-424-8390, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. hora del este, equivalente a de 7 a. m. a 5 p. m. en la Ciudad de México. La FDA ofrece además información en el 1-888-463-6332.

En personas sanas, la listeriosis suele causar síntomas de corta duración, como fiebre, dolor de cabeza, rigidez, náuseas, dolores musculares y diarrea. En niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado, la infección puede ser grave e incluso mortal.

En mujeres embarazadas puede provocar abortos espontáneos y muertes fetales. Quien haya consumido el producto y presente síntomas debe consultar a un médico. Según el sitio especializado Food Safety News, los síntomas pueden tardar hasta 70 días en aparecer.

Food Poisoning News recordó que Fresh & Ready Foods estuvo vinculada en 2025 con un brote multiestatal de listeria asociado a productos listos para consumir de su planta de San Fernando, California, con 10 hospitalizados y una muerte. El medio no precisa el total de enfermos y la FDA no lo menciona en este aviso.