El Papa regresa a Perú tras casi 20 años de vida allí: multitudes lo reciben en Lima

El Papa León XIV fue recibido este miércoles con fervor en Perú, país donde vivió cerca de dos décadas y al que calificó como su "patria", antes de llamar a los peruanos a enfrentar los momentos dolorosos de su historia reciente con justicia y sensibilidad.

El sumo pontífice, que tiene la nacionalidad peruana, llegó a Lima al final de la tarde. En su primer recorrido con el papamóvil, una multitud de fieles lo recibió en las calles entre canciones, gritos y banderas del Vaticano. Es su primer viaje a Perú desde que se convirtió, en mayo de 2025, en el jefe de la Iglesia católica.

"Regreso (...) a mi patria", aseguró León XIV en su celebrada vuelta a un país donde antes acompañó a los pobres, criticó a las autoridades y defendió el medio ambiente.

Así inició la última etapa de una intensa gira por Sudamérica, que incluyó a Uruguay y Argentina, pocas semanas después de que lo operaran de un cáncer de pulmón.

Perú atraviesa una inestabilidad política crónica: de sus últimos 14 gobernantes, seis pasaron por prisión y otro tuvo arresto domiciliario. Entre ellos figura la presidenta Keiko Fujimori, que reivindica el régimen de su padre fallecido, Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado aún divide profundamente al país. Un tribunal condenó a Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos, y a su gobierno también se le atribuye la derrota de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, responsable de atentados y masacres.

"Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y que las diferencias puedan afrontarse con respeto", señaló el Papa ante autoridades políticas y representantes de organizaciones civiles, durante su primer discurso en el Gran Teatro Nacional.

Jessibel Quispe, ama de casa de 39 años, piensa que la llegada del Papa ayudará mucho en la política.

"Es como cuando viene mamá o papá y estamos peléandonos (...) y dice: tranquilos, calma, un abrazo", comentó Quispe en el centro de Lima, donde esperaba ver al pontífice acompañada de su esposo y su bebé.

León XIV, de 71 años, también llamó a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro para fortalecer las instituciones democráticas.

Seguridad, trabajo y recursos naturales

Lisaura Contreras, profesora de religión de 45 años, levantó un cartel con el rostro del Papa.

"En el Perú están ocurriendo muchas cosas malas, como muertes y sicariatos. Queremos que el papa nos traiga esperanzas", dijo Contreras a la AFP.

Perú enfrenta una crisis de seguridad por la expansión de grupos criminales. Entre 2018 y 2025, los homicidios pasaron de mil a 2 mil 600, mientras que las denuncias por extorsión saltaron de 3 mil 200 a 26 mil 500, según datos de la policía.

León XIV defendió el derecho de las familias a salir a trabajar sin temor.

"Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas", expresó el Papa.

También pidió que la explotación de recursos cuide la naturaleza y respete a las comunidades que dependen de ella, en un contexto de expansión de la minería ilegal y otras economías ilícitas.

Diversidad cultural y el recorrido por el país

El líder religioso instó al gobierno a tomar medidas para proteger la vida de los peruanos ante los desastres, en pleno fenómeno de El Niño, cuyas lluvias anómalas ya provocaron las primeras inundaciones en ciudades del norte del país.

Robert Prevost, nombre de pila del Papa, celebró además la diversidad cultural de Perú, donde conviven pueblos costeros, andinos y amazónicos.

"Las regiones del Perú conservan tradiciones propias y cada una aporta algo distinto a la vida nacional", señaló León XIV.

Después de Lima, el pontífice llegará a Chiclayo, ciudad norteña de la que fue obispo por cerca de ocho años, entre 2015 y 2023, y donde unas letras en la plaza principal la proclaman la "ciudad del papa León XIV". El líder de los mil 400 millones de católicos del mundo celebrará allí una misa que, según el obispado local, podrá albergar a unos 1.5 millones de devotos.

El domingo llegará a Cusco, la antigua capital de los incas, ubicada en los Andes a 3 mil 400 metros de altitud, y luego aterrizará en la amazónica Pucallpa, donde se reunirá con pueblos indígenas.