Nvidia prepara la salida de Jensen Huang tras escándalo de espía china: fuentes

El consejo de Nvidia se reúne este miércoles por la noche para decidir el futuro de Jensen Huang como director general, según reportó primero The Wall Street Journal y corroboraron Reuters y CNN con fuentes familiarizadas con el asunto. No hay una decisión confirmada ni un comunicado oficial de la empresa, pero el caso marca un giro histórico para la compañía líder en inteligencia artificial.

Huang, de 63 años, cofundó Nvidia en 1993 y la convirtió en el principal proveedor de procesadores para inteligencia artificial.

Hoy posee cerca de 3.6 por ciento de la empresa, sin derechos de voto especiales. Para muchos era impensable prescindir de él, pero en menos de una semana una investigación, dos reportajes y la presión del Congreso cambiaron el panorama.

Huang del respaldo a la salida en 72 horas

Todo comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando el consejo anunció una investigación independiente para determinar si Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Un comité de directores independientes, con apoyo del despacho Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, dirige el proceso, y el consejo afirmó entonces que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos de la empresa ni la seguridad nacional.

Ese mismo día, Huang se disculpó ante su personal por una infidelidad, sin nombrar a la otra persona.

Fui infiel a mi esposa. Mis actos le hicieron daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", escribió Huang en un memorándum a los empleados.

Nvidia valía unos 5.8 billones de dólares en su máximo de octubre y hoy, tras el escándalo, ronda los 3.85 billones. REUTERS

"Dirigir Nvidia es el privilegio de mi vida", añadió el ejecutivo en el mismo mensaje.

"Mi familia no tiene responsabilidad por mis decisiones. La tengo yo. Por favor, denles privacidad", pidió Huang a sus empleados.

En ese momento, el consejo dijo públicamente que tenía confianza en él.

El detonante llegó este miércoles con un reportaje de The New York Times. Según el diario, Huang tuvo un segundo romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, de 48 años, que trabaja en la empresa desde 2008 y le reporta directamente. El diario cita a cinco personas que trabajaron en la compañía y afirma que ambos se mostraron afectuosos en marzo en un hotel de San José durante la conferencia GTC.

Ni Huang ni Nvidia han confirmado esa relación, Powell no respondió de inmediato al diario y Reuters señaló que no pudo verificar el reporte de forma independiente.

El primer caso es aún más delicado. Según reportes previos, Huang mantuvo una relación con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, cliente de Nvidia, a quien funcionarios de Estados Unidos creen que pudo haber compartido información con el gobierno de China, versión que no está verificada.

El Congreso ya intervino: el presidente del Comité Selecto sobre China, John Moolenaar, advirtió que Huang podría enfrentar citaciones si no comparece ante tres comités de la Cámara. Según otro reporte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Brian Mast, amenazó con una citación tras vencer un plazo para una reunión informativa a puerta cerrada.

La combinación de los dos reportajes, la investigación interna y la presión política parece haber erosionado la confianza que el consejo expresó el domingo. Según el Journal, el consejo trabaja además con una firma externa para identificar posibles reemplazos, incluido un director general interino.

Caída en Bolsa y sin sucesor

El mercado reaccionó de inmediato. La acción cayó alrededor de 8 por ciento en operaciones tras el cierre, hasta unos 160 dólares, después de subir 2.9 por ciento hasta 173.73 dólares en la sesión regular. La empresa ya había perdido 27 por ciento desde su máximo de principios de octubre, cuando valía unos 5.8 billones de dólares; ahora ronda los 3.85 billones.

El golpe es mayor porque Nvidia no tiene un sucesor claro. Huang ha dicho que no cree en la planificación de sucesión y tiene unos 60 reportes directos, sin un número dos evidente. Como posibles nombres externos se han mencionado a Lisa Su, de AMD, y a Rene Haas, de Arm, pero ninguno está confirmado.

El contraste con el cierre del miércoles muestra la velocidad del giro. El Nasdaq subió 1.6 por ciento, el S&P 500 avanzó 1.3 por ciento y el Dow Jones ganó 0.5 por ciento. Horas después, el reporte del Journal borró esas ganancias en el mercado extendido.

Nvidia presenta sus resultados trimestrales el próximo martes. El analista Dan Ives, de Wedbush, estimó que la empresa valdría casi 30 por ciento menos sin Huang, y Baird rebajó su recomendación a "neutral".

Lo que sigue es la decisión del consejo y la reacción de apertura del jueves. Si Huang sale, quedará claro que ningún director general es indispensable, ni siquiera su fundador. Si se queda, gobernará una empresa bajo investigación, con el Congreso encima y con inversionistas que ya castigaron la incertidumbre.