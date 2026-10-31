Retiran famosos frijoles por contaminación con fragmentos de vidrio

La cadena de supermercados Natural Grocers retiró del mercado de Estados Unidos sus frijoles mungo orgánicos a granel por la posible presencia de fragmentos de vidrio, después de que clientes reportaron haber encontrado trozos afilados dentro de los empaques, según el aviso publicado el 22 de octubre en el sitio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La empresa responsable es Vitamin Cottage Natural Food Markets, Inc., con sede en Lakewood, Colorado. La compañía indicó que el retiro se realiza con conocimiento de la FDA y que, hasta el momento del anuncio, no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con el producto.

De acuerdo con el aviso, ingerir vidrio podría dañar los dientes, provocar cortaduras en la boca y la garganta e incluso perforaciones intestinales, según el tamaño y las características de los fragmentos.

Qué frijoles están en el retiro

El retiro afecta a los frijoles mungo orgánicos de la marca Natural Grocers, vendidos a granel en bolsas transparentes de dos libras, equivalentes a unos 907 gramos.

Para saber si tienes un paquete incluido, revisa estos datos en la etiqueta:

Código UPC: 000080112600.

Fechas de empaque: 26-160, 26-173, 26-196, 26-224 y 26-258, impresas en la

de la etiqueta.

La alerta se refiere a lotes específicos y no a todos los productos de la marca. Si el código de tu bolsa no coincide con los señalados, no forma parte del retiro.

Según la empresa, los lotes comenzaron a distribuirse el 10 de junio de 2026 y pudieron llegar a tiendas Natural Grocers de 22 estados: Arkansas, Arizona, Colorado, Iowa, Idaho, Kansas, Luisiana, Minnesota, Misuri, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Oklahoma, Oregón, Dakota del Sur, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Quienes compraron el producto durante viajes o por otros canales deben verificar con cuidado el empaque, aunque no vivan en esos estados.

El frijol mungo es una legumbre pequeña y verde que se usa en sopas, guisos y germinados. En este caso, el producto se vendió a granel bajo la marca propia de la cadena, en bolsas de dos libras. Los consumidores deben revisar el empaque antes de cocinarlo.

El aviso consultado no indica una clasificación de riesgo del retiro, como Clase I, II o III, y la información publicada tampoco precisa cuántas bolsas están afectadas ni cómo llegó el vidrio al producto.

Qué hacer si compraste los frijoles

La FDA y Natural Grocers recomiendan suspender de inmediato el consumo del producto, incluso si no se observan fragmentos de vidrio en la bolsa. Los fragmentos pueden ser difíciles de identificar a simple vista cuando se mezclan con alimentos secos.

Los clientes pueden desechar los frijoles o devolverlos a la tienda para recibir un reembolso completo o crédito. No conviene intentar retirar posibles fragmentos de vidrio para aprovechar el resto, porque no se puede garantizar que el producto esté libre de contaminación.

Para resolver dudas, Natural Grocers habilitó el teléfono 303-226-1434, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, tiempo de la montaña, y el correo media@naturalgrocers.com.

Quien crea que ingirió vidrio o presente molestias después de consumir el producto debe buscar atención médica de inmediato.