Bombardeo israelí mata a seis personas en el hospital Nasser, en el sur de Gaza

Un bombardeo israelí mató a seis personas e hirió a unas 20 en el hospital Nasser, en la localidad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, informó la Defensa Civil del territorio palestino. El ataque ocurrió durante la noche, según medios que reportaron el hecho.

"El saldo del bombardeo israelí en el interior del complejo médico Nasser (...) subió a seis muertos", declaró a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, quien agregó que había más de 20 heridos.

El hospital Nasser confirmó en un comunicado los seis fallecidos. Un portavoz del ejército israelí indicó que estaba revisando la información del incidente cuando la AFP le consultó sobre el hecho, y no precisó cuál fue el objetivo del ataque.

Según el diario The Times of Israel, que cita a paramédicos y a la Defensa Civil, la cifra de heridos fue de al menos 20, y el hospital suspendió las operaciones de su unidad quirúrgica. Una publicación en redes que ese diario reproduce eleva los heridos a 30 y menciona a un cirujano entre los muertos, dato que no ha sido confirmado.

Alto el fuego y muertes en Gaza

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025, tras dos años de una guerra desatada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Las fuerzas israelíes mataron el martes en la Franja de Gaza a siete personas, incluido un menor de 13 años, aunque el ejército israelí aseguró que había atacado a "agentes militares".

Más de mil 590 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU. En el mismo periodo, el ejército israelí lamentó la muerte de siete soldados y un civil.

Antecedentes de ataques a hospitales en Gaza

El hospital Nasser, el principal centro médico del sur de la Franja, ya había sido blanco de otro bombardeo israelí. El 25 de agosto de 2025, dos ataques contra el complejo mataron al menos a 20 personas e hirieron a unas 50, entre ellas cinco periodistas y cuatro trabajadores de la salud, según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nunca se dirá lo suficientemente alto: paren los ataques contra la atención médica. Alto el fuego ya", escribió Tedros en esa ocasión, según la ONU.

El ejército israelí dijo entonces que el ataque iba dirigido a una cámara que Hamás había colocado para vigilar a sus tropas, sin presentar pruebas, y su jefe, Eyal Zamir, afirmó que seis de los muertos eran combatientes de Hamás y la Yihad Islámica. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, lamentó lo que describió como un "trágico percance". El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación pronta e imparcial.