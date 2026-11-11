Paraguay empieza devolución de ahorros a todos los depositantes por escándalo de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció este miércoles que devolvió al menos una parte de sus ahorros a todos los depositantes con derecho a garantía de Ueno Bank, aunque la mayor parte del dinero sigue pendiente de recuperación.

La entidad devolvió de forma parcial los recursos a 1 millón 812 mil 348 ahorristas de Ueno, un banco digital de apenas tres años de vida que el BCP intervino el 3 de noviembre por problemas de solvencia.

"Una semana después paré de sufrir, ese fondo de garantías funciona", dijo eufórico a la AFP Roberto Bonim, un profesional del sector inmobiliario de 38 años que recuperó el martes los casi 6 mil dólares que tenía depositados.

La garantía, sin embargo, excluye a los directivos de Ueno y a los depósitos provenientes de operaciones fraudulentas o ilegales, así como a los tenedores de fondos mutuos, cuyas inversiones no califican como depósitos bancarios.

"Con la cantidad que vamos a procesar hoy, estaríamos llegando ya al 100 por ciento de los beneficiados de esta garantía", dijo en conferencia de prensa Pedro Acosta, integrante del directorio del BCP.

El Banco Central depositó el dinero a los beneficiarios en cuentas a su nombre en otras instituciones bancarias. El monto total asciende a unos 643 millones de dólares, apenas una parte de los aproximadamente 2 mil 800 millones que tenía Ueno Bank.

En un país de 6.4 millones de habitantes, la crisis bancaria dejó a cientos de miles de paraguayos sin acceso a sus depósitos y precipitó el viernes la destitución del presidente Santiago Peña, quien está en prisión preventiva.

El faltante: quién aún espera su dinero

El porcentaje de beneficiarios alcanzados no significa que todos hayan recuperado la totalidad de sus ahorros. Una ley de emergencia que el Congreso aprobó la semana pasada autorizó el pago anticipado de hasta unos 19 mil dólares por depositante en un plazo de una semana, que concluyó este miércoles.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) protege hasta unos 37 mil dólares por ahorrista y entidad bancaria.

Quienes tenían depositadas sumas superiores al anticipo deberán esperar "la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras", informó Acosta, quien dijo que el proceso iniciará la próxima semana.

El funcionario espera que esta siguiente etapa sea ágil y que haya novedades a finales de este mes. Las autoridades pretenden usar los recursos de ese traspaso para completar la garantía de depósitos y restituir en forma prioritaria los fondos jubilatorios depositados en Ueno, que superan los 500 millones de dólares.

Quiénes tenían dinero y el caso Peña

Entre quienes tenían dinero en el banco figuran empresas, clubes de fútbol, bomberos voluntarios y organismos públicos como la Caja Fiscal y el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra jubilaciones y planes de salud de más de 1.5 millones de personas. Según datos de junio de Ueno Bank, 29 por ciento de sus depósitos pertenecía al sector público.

Peña es acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución. También lo señalan de engordar el banco con millones en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas financieros, pese a que lo alertaron de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.