¿Ovnis sobre Europa? La OTAN despliega cazas por objetos misteriosos

Cazas de combate de la OTAN despegaron en la noche del martes ante la aparición de objetos voladores no identificados que activaron alertas en Lituania, Letonia y Estonia, y fallaron dos veces al intentar derribar un dron que cruzó la región báltica hasta llegar a territorio ruso, según informó Euronews.

De acuerdo a los primeros reportes, los pilotos de los cazas de combate trataron, sin éxito, de derribar el dron.

Una noche de alarmas en el cielo báltico

Las autoridades detectaron primero tres aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo de Bielorrusia que avanzaban hacia el norte. Las fuerzas armadas de Letonia informaron además que otros dos objetos aéreos entraron desde territorio bielorruso y se retiraron poco después.

Hacia la 1:20 hora local, un cuarto dron cruzó de Bielorrusia a Lituania. Entró brevemente en el espacio aéreo de Polonia, cambió de rumbo y regresó al territorio lituano, donde los cazas de la OTAN lo siguieron.

La alianza disparó dos veces contra el objeto cerca de Biržai, en el norte de Lituania, pero ambos intentos fracasaron. Uno de los misiles no dio en el blanco y cayó al suelo.

El dron entró después en Letonia, donde los aviones de la misión de Policía Aérea de la OTAN no lograron posicionarse para derribarlo. Luego atravesó Estonia y finalmente llegó a Rusia.

Las autoridades lituanas emitieron avisos de refugio y recomendaron a quienes no tuvieran acceso a un sótano seguir el principio de las dos paredes. Finlandia, por su parte, también restringió temporalmente la actividad aérea y marítima en el este del golfo de Finlandia, cerca de la frontera rusa.

No tenemos por ahora información confirmada sobre el tipo de dron", dijo el contraalmirante Giedrius Premeneckas, jefe del Estado Mayor de Defensa de Lituania.

Qué se sabe del objeto y qué falta

Las autoridades lituanas desconocen el tipo de dron, su procedencia y si llevaba explosivos. Premeneckas no pudo determinar si era ucraniano o ruso y planteó, como una suposición, que medidas de guerra electrónica pudieron desviarlo tras el ataque masivo de Ucrania con drones contra Rusia esa misma noche.

Los incidentes también afectaron el tráfico aéreo: Lituania registró unos diez ecos de radar atribuidos a presuntos globos meteorológicos, lo que restringió los aterrizajes y afectó a tres vuelos y a unos 470 pasajeros.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, calificó la jornada como una noche intranquila y difícil.

La incursión de drones de combate en territorio lituano puede volver a producirse", advirtió Nausėda.

Vilmantas Vitkauskas, jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis, describió la noche como la más agitada de la historia del país y desmintió las versiones en redes de que Lituania permite que drones ucranianos usen su espacio aéreo para atacar Rusia.

Según Vitkauskas, los cazas estuvieron muy cerca de lograr contacto, y el mal clima o una zona insegura para disparar pudieron influir en el fallo. Bielorrusia también avisó a Lituania de objetos cercanos a la frontera.

"Los acontecimientos de anoche serán investigados a fondo", afirmó el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius.