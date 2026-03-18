Retiran FAMOSO queso crema en por riesgo de bacteria mortal

Una alerta sanitaria encendió las alarmas en el sector alimentario de Estados Unidos tras el retiro del mercado de múltiples productos de queso crema por posible contaminación bacteriana. Aunque no se han confirmado casos de enfermedad, la gravedad de la advertencia radica en el tipo de riesgo identificado y en la categoría asignada por las autoridades.

La medida afecta a productos de la empresa Made Fresh Salads, con sede en Nueva York, y pone en evidencia la vulnerabilidad de alimentos listos para consumo frente a contaminantes que pueden pasar desapercibidos en etapas tempranas de producción.

Alerta sanitaria por listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó el retiro a clasificación Clase I, la más severa dentro de sus protocolos. Este nivel se asigna cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo del producto provoque consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

El origen del problema se identificó en una prueba de control rutinaria realizada por la propia compañía, que detectó la presencia de Listeria monocytogenes en una mezcladora utilizada durante el proceso de fabricación. Tras el hallazgo, el equipo fue retirado de operación.

Los productos afectados corresponden a envases de aproximadamente 2.2 kilogramos distribuidos principalmente en zonas como Brooklyn, Queens y el Bronx, así como otras áreas del entorno metropolitano de Nueva York. En total, el retiro abarca 14 variedades, incluyendo sabores como ajo y hierbas, jalapeño, salmón ahumado, fresa, arándano, tomate seco y mezclas con frutos secos.

Todos los lotes implicados comparten fechas de caducidad hasta el 27 de febrero de 2026, lo que ha llevado a las autoridades a pedir a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas.

La recomendación oficial es clara: no consumir estos productos y devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso. Aunque el retiro comenzó semanas atrás, la reciente reclasificación incrementa la urgencia del llamado.

Riesgos graves para salud por queso crema

La bacteria detectada está asociada con la listeriosis, una infección que puede ser leve en algunos casos, pero que también tiene el potencial de evolucionar hacia cuadros severos, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados, adultos mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos.

Uno de los aspectos más preocupantes de la Listeria monocytogenes es su capacidad de sobrevivir en condiciones de refrigeración, lo que la convierte en un riesgo persistente en alimentos listos para consumir, como los quesos blandos o productos procesados.

Los síntomas iniciales pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas o diarrea. Sin embargo, cuando la infección se extiende al sistema nervioso, puede provocar complicaciones graves como convulsiones, confusión o rigidez muscular.

A diferencia de otras bacterias alimentarias, la listeria no siempre genera brotes evidentes de manera inmediata, lo que dificulta su detección temprana y aumenta la importancia de los controles preventivos.

Este caso también refleja un punto crítico en la cadena alimentaria: la dependencia de controles internos de calidad para detectar riesgos antes de que se conviertan en crisis sanitarias. En este episodio, fue la propia empresa la que identificó la contaminación, lo que permitió activar el retiro antes de que se reportaran contagios.

Sin embargo, la clasificación de alto riesgo sugiere que, de no haberse detectado a tiempo, las consecuencias podrían haber sido significativamente más graves.