Europeos “captaron el mensaje” de Trump sobre guerra con Irán: OTAN

Los europeos han "escuchado" el mensaje de frustración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra de Irán y están "dando un paso al frente", afirmó el lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, después de que Washington anunciara que retirará cinco mil ropas de Alemania.

Los líderes europeos han recibido el mensaje. Han escuchado el mensaje alto y claro", dijo Rutte antes de mantener conversaciones con líderes europeos en Armenia, reconociendo la "decepción del lado estadounidense" ante la resistencia de los aliados europeos a sumarse a la guerra.

El mandatario de Estaos Unidos Trump ha acusado a algunos países de la OTAN de no hacer lo suficiente para apoyarlo en el conflicto que EU e Israel sostienen contra la república islámica desde el 28 de febrero pasado.

"Los europeos están dando un paso al frente", insistió Rutte.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado que prevé reducir "drásticamente" el número de soldados estadounidenses en Alemania, tras un primer anuncio sobre la retirada de 5.000 efectivos, criticado por legisladores republicanos.

"Vamos a reducir drásticamente, y vamos a recortar mucho más que 5.000", dijo Trump a la prensa desde West Palm Beach, Florida.

España, miembro de la OTAN, ha dicho que las bases militares en su territorio no pueden utilizarse para la guerra con Irán. Sin embargo, Rutte señaló que otros países de la OTAN, como Montenegro, Croacia, Rumanía, Portugal, Grecia, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, estaban atendiendo las solicitudes de uso de bases y otro tipo de apoyo logístico.

Rutte también señaló que "cada vez más" países europeos estaban desplegando medios, como cazaminas y dragaminas, cerca del golfo Pérsico para estar preparados para una "próxima fase".

Varios países europeos han manifestado su disposición a participar en una misión para ayudar a garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz una vez que la guerra haya terminado.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump se ha mostrado hostil hacia sus aliados europeos, a quienes reprocha no invertir suficiente en su seguridad.

El acercamiento de Washington a Moscú en plena guerra en Ucrania o las amenazas de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un aliado en la OTAN, llevaron a varias capitales europeas a apostar por una mayor autonomía.

Con información de AFP y Reuters.

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