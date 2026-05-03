Kimi Antonelli, imparable en Miami; 'Checo' Pérez termina en posición 16

Andrea Kimi Antonelli mantuvo la calma para ganar el Gran Premio de Miami y ligar su tercera victoria consecutiva en el Mundial 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez terminó en la posición 16.

Nuevamente recuperándose de una lenta salida durante la carrera de este domingo, el italiano superó a Charles Leclerc tras la ronda de detenciones en pits y, pese a sufrir con la caja de cambios, mantuvo a distancia a Lando Norris para el resto del recorrido.

Con ello, el piloto de Mercedes llegó a 100 puntos en el Campeonato de Pilotos, ampliando su distancia a 20 unidades sobre George Russell, quien fue cuarto en el resultado. Es el primer piloto en ganar sus primeras tres carreras en el Gran Circo desde la 'pole position'.

Norris y Oscar Piastri completaron el podio, luego de que el australiano rebasara a Leclerc en la penúltima vuelta. El piloto de Ferrari se quedó sin agarre en sus neumáticos y trompeó en el giro final, por lo que fue superado por Russell y por Max Verstappen.

El holandés es investigado por cruzar la línea de salida de pits durante el recorrido, en tanto que Leclerc está bajo investigación por salir de pista en ocasiones múltiples durante el final.

Y es que Leclerc volvió a aprovechar la fortaleza de su sistema de salida para tomar el liderato en la Curva 1, beneficiándose del bloqueo de frenos que Antonelli y Verstappen protagonizaron.

Si bien el holandés mantuvo el segundo lugar tras esta acción, perdió el control de su RB22 y trompeó, lo cual lo relegó al décimo sitio, luchando con los pilotos de Williams.

El caos persistió en el primer giro, en el que Antonelli quedó por delante de Norris, Piastri y Russell, aunque el británico de Mercedes superaría al australiano de McLaren en la tercera vuelta.

Todo lo que pasó en el comienzo le permitió a Sergio Pérez subir al lugar 17, pero el caos persistiría en el séptimo giro de carrera, en el que Isack Hadjar golpeó la barrera interna de la Curva 15 y abandonó, mientras Liam Lawson, quien había avanzado al noveno lugar, golpeó a Pierre Gasly, haciéndolo dar una vuelta 'de campana' en la Curva 17.

Por los daños, los tres pilotos abandonaron junto con Nico Hulkenberg, cuyo Audi tuvo fallas persistentes desde el comienzo. Verstappen y Bottas aprovecharon la neutralización para ingresar a pits, lo cual promovió a Pérez a la posición 13.

El reinicio llegó en la vuelta 12, en el cual McLaren empezó a mostrar músculo con Piastri adelantando a Russell para recuperar el cuarto puesto. Una vuelta después, Norris hizo lo propio con Leclerc para tomar el liderato.

Mientras el pelotón líder intentaba hacer distancias, Verstappen regresó a la zona de puntos para la vuelta 17, en tanto que Pérez cayó al sitio 15, teniendo presión de su coequipero Bottas.

Russell entró a pits en la vuelta 21 para cambiar a neumáticos duros, acción que Leclerc también realizó un giro después, aunque el monegasco cuestionó duramente a sus ingenieros por la radiocomunicación, ante la lluvia que se proyectaba para los siguientes minutos.

Pero ésta no llegó a la hora pronosticada, por lo que el resto de los líderes no tuvieron otra más que hacer el cambio al neumático duro, empezando con Antonelli en el giro 26 para salir con buena ventaja sobre Leclerc, mientras Norris y Hamilton entraron una vuelta más tarde.

Piastri se detuvo en la vuelta 28 y dejó a Verstappen en el liderato, aunque el piloto de Red Bull no duró mucho al frente, luego de que Antonelli y Norris lo rebasaran casi de inmediato con mejores neumáticos. Para este momento, ‘Checo’ Pérez se detuvo en el giro 29, saliendo en la posición 16.

Si bien hubo un poco de drama en la vuelta 34, cuando Antonelli reportó problemas con las paletas de cambio de velocidades, logró manejar la ventaja que tuvo sobre Norris, la cual se mantuvo en alrededor de dos segundos durante la segunda parte del recorrido.

Ambos establecieron una distancia de 20 segundos sobre Verstappen, quien a su vez lidió con la condición de sus neumáticos. Cuando restaban once vueltas, Leclerc superó al piloto de Red Bull, con roce incluido, en tanto que Piastri hizo lo propio un giro más tarde.

Pero mientras Antonelli cruzaba la meta para ganar la carrera por delante de Norris, Leclerc tuvo que sobrevivir por la condición de sus neumáticos, al grado de que en la vuelta final hizo un trompo y milagrosamente no impactó la pared. El monegasco manejó a velocidad crucero para el resto de la vuelta, algo que Russell y Verstappen aprovecharon para superarlo antes de llegar a la bandera a cuadros.

Con ello, Leclerc fue sexto en el resultado, seguido de Hamilton, Franco Colapinto, Carlos Sainz y Alex Albon. Es la primera vez que la dupla de Williams se anota puntos en la temporada.

En el final, Sergio Pérez intentó mantener a raya a Fernando Alonso, quien estiró su única detención en pits hasta la vuelta 38, pero el español rebasó al tapatío en la conclusión de la carrera, relegándolo al puesto 16, a una vuelta del ganador. Su coequipero Valtteri Bottas recibió varias penalizaciones, por lo que ocupó el lugar 18.

El próximo Gran Premio de Fórmula 1 será en Canadá, el 24 de mayo.