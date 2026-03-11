Alerta sanitaria: Retiran pastelillos contaminados con teflón

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria por el retiro de un lote de pan dulce importado tras detectar una posible contaminación con fragmentos de teflón, una sustancia sintética resistente al calor que puede representar riesgos para la salud si es ingerida.

El producto afectado corresponde al “Pandoro Classico” de la marca Vergani 1944 Milano, distribuido en Estados Unidos por la empresa Italianway Import. El retiro comenzó el 10 de febrero de manera voluntaria; sin embargo, el 4 de marzo la agencia federal elevó la advertencia a riesgo de clase II, lo que implica que el consumo del alimento podría provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles.

Según la FDA, aunque la probabilidad de consecuencias graves es baja, no se descarta la posibilidad de daños si el producto es ingerido.

El retiro continúa en curso y afecta principalmente a productos distribuidos en los estados de Florida, Minnesota y Nueva Jersey.

Contaminación con teflón en pan dulce importado

De acuerdo con la información difundida por la agencia reguladora, el lote comprometido corresponde al número L217666, con fecha de caducidad del 8 de abril de 2026.

Las autoridades estiman que al menos 60 unidades del producto podrían contener fragmentos del material contaminante.

Hasta ahora no se han reportado enfermedades ni lesiones asociadas al consumo del pastelillo, pero las autoridades sanitarias recomendaron a los consumidores revisar el número de lote y evitar ingerir el producto si coincide con la alerta.

La FDA explicó que el teflón —conocido químicamente como politetrafluoroetileno (PTFE)— es un polímero sintético utilizado ampliamente en utensilios de cocina antiadherentes debido a su alta resistencia al calor.

Sin embargo, esta misma característica hace que la sustancia sea difícil de degradar o eliminar dentro del organismo.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), ingerir fragmentos de teflón puede representar distintos riesgos para la salud, especialmente si se trata de partículas sólidas.

Entre los efectos inmediatos se encuentran asfixia, daño dental o lesiones en el tracto digestivo, particularmente si el material se encuentra en forma de fragmentos rígidos.

Las autoridades también advirtieron que niños y adultos mayores pueden ser especialmente vulnerables ante este tipo de contaminación alimentaria.

El retiro de clase II indica que el producto podría provocar consecuencias adversas temporales, aunque en la mayoría de los casos no se esperan efectos permanentes.

Mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió la contaminación, la FDA pidió a distribuidores y consumidores no vender ni consumir las unidades afectadas y reportar cualquier incidente relacionado con el producto.