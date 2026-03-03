Alerta sanitaria: retiran chocolate por contener compuesto afrodisíaco 

Un chocolate que prometía “beneficios especiales” terminó encendiendo las alertas sanitarias en Estados Unidos. Autoridades federales ordenaron el retiro urgente de dos productos de chocolate comercializados como suplementos, luego de detectar que contenían medicamentos para la disfunción eréctil no declarados en sus etiquetas.

La advertencia fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que confirmó la presencia de tadalafil y sildenafil en distintos lotes.

Chocolate con fármacos ocultos: retiro urgente por riesgo cardiovascular

En el primer caso, un suplemento de chocolate de 10 gramos —vendido en presentaciones de 12 piezas— fue retirado tras confirmarse que contenía tadalafil, principio activo del medicamento Cialis, utilizado para tratar la disfunción eréctil. El compuesto no estaba listado en la etiqueta, lo que constituye un incumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y farmacológica.

De acuerdo con el reporte difundido por la FDA y retomado por el medio especializado Drugs, el hallazgo generó preocupación entre clínicos y reguladores debido a las posibles interacciones del tadalafil con otros medicamentos.

En particular, puede reaccionar de forma peligrosa con fármacos que contienen nitratos —usados comúnmente en tratamientos para enfermedades cardíacas, hipertensión o ciertos cuadros asociados a diabetes—. Esta combinación puede provocar una caída severa de la presión arterial y desencadenar efectos adversos graves en personas vulnerables.

Las cajas afectadas se identifican por su embalaje de cartón negro y dorado, con código UPC 724087947668 y fecha de vencimiento octubre de 2027. La empresa distribuidora, USALESS.COM, retiró el producto de su tienda en línea y habilitó canales de atención para reembolsos.

Sildenafil en jarabe: el otro “dulce” bajo alerta sanitaria

En un caso paralelo, la FDA informó el retiro voluntario del jarabe de chocolate Boner Bears, que contenía sildenafil —el principio activo del conocido tratamiento para la disfunción eréctil— sin declararlo en su empaque. Aunque este medicamento está aprobado bajo supervisión médica, su consumo sin control representa riesgos importantes.

El mayor peligro radica en su interacción con nitratos presentes en medicamentos para la presión arterial o enfermedades cardíacas, como la nitroglicerina. Esta combinación puede causar descensos drásticos en la presión arterial.

Entre los riesgos asociados al consumo no supervisado de sildenafil se encuentran mareos, desmayos, arritmias, dolor en el pecho y, en casos graves, infartos o accidentes cerebrovasculares.

El producto se distribuía en tubos plásticos de dosis única fechados entre el 25 de enero de 2020 y el 13 de febrero de 2026, principalmente a través de plataformas de comercio electrónico en Estados Unidos.

Hasta ahora no se han reportado oficialmente reacciones adversas, pero las autoridades recomiendan suspender su uso de inmediato y gestionar su devolución.

Mientras continúa la investigación, la FDA insiste en la importancia de verificar la procedencia de suplementos y atender cualquier alerta oficial. Incluso un producto aparentemente inofensivo, como un chocolate, puede esconder riesgos inesperados para la salud.