Aumentan las restricciones al consumo del tabaco en el mundo

La cruzada contra el tabaco, en todas sus formas, crece poco a poco en el mundo. Cada vez se suman más países a la prohibición de los cigarros convencionales y electrónicos, así como a los vapeadores, principalmente entre los menores de edad.

La semana pasada, el Parlamento del Reino Unido aprobó un proyecto de ley “histórico” para prohibir a los menores de 17 años comprar cigarrillos durante toda su vida.

La Ley de Tabaco y Vapeadores busca impedir que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 comience a fumar.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el hecho de “momento histórico para la salud de la nación” que conducirá a “la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño”.

También le dará a las autoridades nuevos poderes para restringir los sabores y el empaquetado de los vapeadores, así como prohibir su consumo en lugares donde fumar ya esté prohibido.

Hazel Cheeseman, directora de la organización benéfica de salud pública Action on Smoking and Health (ASH), dijo a la emisora LBC que la iniciativa es “un punto de inflexión decisivo para la salud pública”.

El gobierno laborista introdujo en junio del año pasado una prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos desechables, baratos y de empaques coloridos que los hicieron muy populares entre los jóvenes.

En Reino Unido, fumar causa unas 75 mil muertes al año y es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todos los decesos, según el Servicio Nacional de Salud (NHS).

El archipiélago de Maldivas comenzó en noviembre del 2025 a aplicar la prohibición de fumar a toda persona nacida a partir de enero de 2007, y se convirtió así en el único país en cumplir actualmente semejante restricción.

La iniciativa, promovida por el presidente Mohamed Muizzu, “protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco”, indicó el Ministerio de Sanidad.

“La prohibición se aplica a todas las formas de tabaco, y los vendedores tienen la obligación de verificar la edad antes de proceder a la venta”, añadió. La medida se aplica también a los visitantes del archipiélago.

Por otro lado, el Ministerio mantiene la prohibición de importar, vender, distribuir, poseer y utilizar cigarrillos electrónicos. Dicha prohibición rige para todo el mundo, independientemente de la edad.

La venta de tabaco a menores implica una multa de 3 mil 200 dólares, y el consumo de dispositivos de vapeo una penalización de 320 dólares.

Pero el primer país en el mundo en prohibir el tabaco a menores de edad fue Nueva Zelanda, aunque la medida fue rechazada en 2023, menos de un año después de entrar en vigor.

Francia aprobó en febrero del 2025 la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables, de moda especialmente entre los jóvenes, convirtiéndose en el segundo país de la Unión Europea en proscribirlos tras Bélgica.

Aunque su venta está prohibida a los menores, despertaron preocupación por el riesgo de adicción de los jóvenes.

Además de las consecuencias sanitarias, los cigarrillos electrónicos de usar y tirar, conocidos como ‘puffs’, también presentan un desafío medioambiental, pues están hechos de plástico y contienen una batería de litio no reciclable.

En Milán, Italia, según “el decreto para la calidad del aire” adoptado en 2020 por la ciudad, a partir de 2025, la prohibición de fumar en todos los espacios públicos se amplió también a las calles.

En la ciudad italiana ya estaba prohibido fumar desde 2021 en los espacios verdes públicos, en las áreas de juegos para niños, estaciones de bus y taxi, así como en todas las instalaciones deportivas.

La medida de Milán se inscribe en un movimiento general tendiente a erradicar el tabaco, como en México, que prohibió en 2022 fumar en algunos barrios del centro histórico.

La Unión Europea pretende lograr una generación sin tabaco para 2040, reduciendo la población fumadora de los 27 países del bloque alrededor de 25% actual a menos de 5% del total.

Con información de AFP