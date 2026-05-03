En Morena los corruptos no tienen cabida: Ariadna Montiel

En punto de las 12:28 horas de este domingo, el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena eligió a Ariadna Montiel Reyes como presidenta de ese partido político en lugar de Luisa María Alcalde.

En la sesión del Congreso Extraordinario, el presidente del Consejo Nacional de Morena, su presidente, Alfonso Durazo anunció el registro de Montiel como única aspirante a presidir al partido político oficial.

Los congresistas reunidos en el WTC de la Ciudad de México votaron de forma unánime a favor de que Montiel encabece la presidencia de Morena de aquí a la elección federal de 2027.

Montiel se encontraba en la primera fila de los congresistas reunidos en el auditorio, y se levantó a agradecer a los militantes de Morena que votaron a favor suyo.

En la sesión, Alfonso Durazo hizo hincapié en que Morena debe respaldar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; en tanto que Luisa María Alcalde se despidió del cargo para integrarse a la consejería jurídica de la Presidencia de la República. Montiel rindió protesta al cargo a las 12:36 horas ante los congresistas de Morena.

"En Morena los corruptos no tienen cabida"

Como parte de sus primeras palabras ya como líder guinda, la exsecretaria del Bienestar refirió que en esta nueva etapa no se tolerará la corrupción en ningún gobierno de Morena, de lo contrario habría que hacer a un lado a quienes estén en esas prácticas

En el partido los corruptos no tienen cabida. Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Hay que hacer a un lado a quien esté en esas prácticas", sentenció.

Además, Montiel Reyes, señaló que quienes aspiren a una candidatura en 2027 deberán tener una trayectoria impecable para poder representas al partido y sobre todo al pueblo de México.

En este contexto, la nueva presidenta del partido puso de ejemplo a la mandataria del país, Claudia Sheinbaum Pardo, de quien reconoció su liderazgo al frente de México y de paso solicitó unidad nacional en favor de la jefa de Estado debido a los riesgos que enfrenta la soberanía nacional.

Presidenta, no está sola. Con ella llegamos todas, las obreras, las estudiantes”, dice.

fdm