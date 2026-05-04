Irán advierte que atacará al ejército de EU si se acerca al estrecho de Ormuz

El comando militar de Irán advirtió este lunes que el ejército de Estados Unidos sería atacado si entra en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington comenzaría a escoltar barcos a través de esta estratégica vía marítima.

Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera -especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses-, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el general Alí Abdollahi, del mando central del ejército iraní, en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

"Hemos afirmado reiteradas veces que la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y que, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con estas fuerzas", añadió.

Especial.

Irán mantiene un férreo control sobre Ormuz -clave para el tráfico mundial de hidrocarburos- desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

En represalia, Teherán ha atacado objetivos en Israel y en países del Golfo.

Trump dijo que la nueva operación marítima, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", era un gesto "humanitario" para las tripulaciones de los numerosos barcos atrapados por el bloqueo en el paso marítimo, y que podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros cruciales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó por su parte a una reapertura del estrecho de Ormuz "concertada" entre Irán y Estados Unidos. "Si Estados Unidos está dispuesto a reabrir Ormuz, me parece muy bien. Es lo que venimos pidiendo desde el principio. Pero nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza en un marco que no me parezca claro. Es la única solución que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz de forma duradera, de permitir la navegación libre, sin restricciones ni peaje", subrayó el presidente francés .

Tres ejecuciones en Irán

Tres hombres fueron ahorcados en el noreste de Irán tras ser declarados culpables de contribuir a la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre y enero, según anunció el lunes la justicia iraní.

Las detenciones y ejecuciones, vinculadas a las protestas, se han multiplicado desde el inicio de la guerra desencadenada por un ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero.

Con información de AFP.

*mcam