Retiran famosa marca de comida para gatos que podría afectar la salud neurológica

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta para propietarios de perros y gatos tras detectarse un problema nutricional en un lote de alimento para mascotas de una reconocida marca. La medida incluye el retiro voluntario de un producto distribuido en diversos estados del país debido a que podría contener niveles insuficientes de vitamina B1, un nutriente esencial para la salud animal.

La advertencia involucra a la empresa Go Raw LLC y afecta específicamente a un lote de alimento liofilizado de la marca Steve’s Real Food. Las autoridades recomendaron a los consumidores revisar los productos que tengan en casa y suspender su uso de inmediato si coinciden con los datos señalados en la alerta sanitaria.

Retiran lote de alimento para perros y gatos por deficiencia nutricional

La FDA informó que Go Raw LLC amplió un retiro voluntario previamente iniciado para incluir un lote adicional de su producto Steve’s Real Food Chicken Recipe Freeze-Dried, una receta de pollo liofilizado destinada tanto a perros como a gatos.

La decisión se tomó después de que pruebas de control de calidad detectaran niveles insuficientes de tiamina, también conocida como vitamina B1. Este nutriente desempeña un papel fundamental en el metabolismo energético y en el correcto funcionamiento del sistema nervioso de las mascotas.

El producto involucrado corresponde al lote C26022, identificado con fecha de consumo preferente del 22 de enero de 2028. Aunque la empresa señaló que es poco probable que el alimento continúe disponible en puntos de venta, pidió a los consumidores revisar cuidadosamente los envases almacenados en sus hogares.

La compañía indicó que quienes posean este producto deben dejar de administrarlo inmediatamente a sus mascotas y devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para solicitar un reembolso o reemplazo. Asimismo, recomendó no mezclar el alimento con otros productos mientras permanezca vigente la alerta.

La retirada voluntaria forma parte de las medidas preventivas impulsadas por la FDA para evitar posibles afectaciones a la salud animal. Según la empresa, se están reforzando los protocolos de producción y supervisión para prevenir incidentes similares en el futuro.

Riesgos que enfrentan perros y gatos por falta de vitamina B1

La tiamina es una vitamina esencial para perros y gatos, ya que participa en procesos metabólicos clave relacionados con la obtención de energía y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Una deficiencia prolongada puede provocar problemas de salud que van desde síntomas leves hasta complicaciones graves.

Entre las primeras señales de falta de vitamina B1 se encuentran la pérdida de apetito, vómitos, exceso de salivación, disminución de peso y cambios en el comportamiento habitual de las mascotas. Estos síntomas pueden aparecer gradualmente, dificultando su identificación en las etapas iniciales.

Sin embargo, cuando la carencia nutricional se prolonga, las consecuencias pueden ser más severas. Los especialistas advierten que los animales pueden desarrollar trastornos neurológicos como dificultad para caminar, pérdida de coordinación, debilidad muscular, desorientación, movimientos anormales e incluso convulsiones.

La FDA y los expertos veterinarios recomiendan que cualquier propietario cuyo perro o gato haya consumido el lote retirado permanezca atento a posibles síntomas y consulte de inmediato con un médico veterinario ante cualquier señal de alarma.

De acuerdo con los especialistas, la detección temprana de una deficiencia de tiamina suele permitir una recuperación favorable mediante tratamiento médico y ajustes en la alimentación. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de verificar los códigos de lote de los productos adquiridos y seguir las indicaciones emitidas por el fabricante y los organismos sanitarios.