Estados Unidos e Irán firman acuerdo para poner fin a la guerra

Las autoridades de Irán confirmaron que firmaron, junto con el presidente Donald Trump, el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio,

"El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.

El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia Irna.

El funcionario agregó que la firma se realizó de manera electrónica y que una ceremonia de firma "realmente no tiene sentido". Trump firmó personalmente este miércoles una copia del acuerdo, durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7, confirmó a la AFP un funcionario stadounidense.

"Puedo confirmar que se firmó", aseguro un alto funcionarioestadunidense cuando se le preguntó por la información de que Trump suscribió en persona una copia durante la cena con Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7.

La firma del acuerdo llega tras tensas negociaciones entre ambas partes. Por un lado Estados Unidos exigía que Irán entregara todo su uranio enriquecido (necesario para la fabricación de armas nucleares).

Mientras que el gobierno de Irán exigía el retiro de las tropas estadunidenses de sus bases en Medio Oriente así como una indemnización de 300 mil millones de dólares por los daños derivados de los ataques de EU e Israel.

Fracaso de Trump

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró que el acuerdo que se supone se firmaría el viernes en Suiza, luego de más de tres meses de guerra en Oriente Medio, lucía como una derrota para Washington.

Este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos. La gente lo conocerá y sacará sus propias conclusiones", declaró Qalibaf a la televisión estatal en la noche del miércoles, poco después de la publicación del texto por ambas partes.

Qalibaf, quien es también presidente del parlamento iraní, debe asistir a la firma del protocolo de acuerdo con el vicepresidente estadounidense JD Vance, en una ceremonia prevista el viernes cerca de la ciudad suiza de Lucerna.

Acuerdo incluye a Líbano

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos llega luego de que la guerra se extendiera a la región y que esta causara miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano. El gobierno de Israel fue el principal opositor de pactar el fin del conflicto dado sus intereses expansionistas en la región.

El acuerdo entre EU e Irán incluye al frente en Líbano donde Israel mantiene operaciones militares como bombardeos y despliegue de soldados.

El secretario general del grupo chiita libanés proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo de "gran victoria" para Irán, país al que agradeció haber insistido en incluir al frente libanés.

En un discurso televisado, llamó a "aprovechar" este acuerdo para "expulsar a Israel" del Líbano.

Líbano se vio arrastrado al conflicto cuando Hezbolá disparó el 2 de marzo cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

El jefe de Hezbolá también instó al gobierno libanés a poner fin a las negociaciones directas con Israel emprendidas desde abril bajo los auspicios de Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, había asegurado anteriormente que este proceso es "independiente" del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Consecuencias de la guerra: cobro de peaje en Ormuz

Horas antes, Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo.

El estrecho "no volverá a la situación anterior a la guerra", declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. "Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios", agregó.

Según el memorando de entendimiento, Irán "realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días", por el estrecho de Ormuz.

Oportunidad contra Irán

En una declaración conjunta, los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) celebraron el acuerdo como "una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas".

China, por su parte, consideró "esencial" que "todas las partes" apliquen escrupulosamente este acuerdo y eviten las "injerencias" externas, durante una conversación telefónica entre su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y su homólogo iraní, Abás Araqchi, según Pekín.

Las cotizaciones del petróleo registraron el miércoles un repunte momentáneo del 5%, reflejo de la inquietud del mercado antes de la firma del acuerdo, pero el barril de Brent, referencia mundial del crudo, cerró la jornada rozando los 80 dólares.