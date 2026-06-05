Lanzan alerta por FAMOSO condimento para sazonar contaminado con salmonela 

Antes de espolvorear un condimento sobre carnes, vegetales o cualquier platillo, conviene revisar las alertas sanitarias más recientes. Un popular sazonador vendido en Walmart en Estados Unidos fue retirado del mercado después de que se detectara un posible riesgo de contaminación relacionado con uno de sus ingredientes.

La medida involucra a varios lotes del condimento Blackstone Parmesan Ranch, una mezcla ampliamente utilizada para sazonar alimentos. La decisión fue anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), luego de que un proveedor notificara problemas con leche en polvo utilizada durante el proceso de fabricación.

El retiro fue anunciado el 15 de mayo de 2026 y, hasta ahora, no se han reportado enfermedades asociadas con el consumo del producto. Sin embargo, las autoridades y la empresa fabricante recomendaron actuar con precaución para evitar posibles riesgos a la salud.

Condimento retirado por posible contaminación

De acuerdo con la información difundida por la FDA, el producto afectado corresponde a los paquetes de 7.3 onzas de Blackstone Parmesan Ranch identificados con el número 4106. La medida aplica únicamente a tres lotes específicos distribuidos en todo Estados Unidos.

Los lotes retirados son 2025-43282 con fecha de consumo preferente 07/02/2027; 2025-46172 con fecha 08/05/2027; y 2026-54751 con fecha 08/12/2027. Los consumidores pueden verificar estos datos en la parte inferior del empaque.

La empresa Blackstone Products explicó que el problema se originó por una leche en polvo seca suministrada por California Dairies, Inc., la cual había sido retirada previamente por una posible contaminación con salmonela. Ese ingrediente fue utilizado por un fabricante externo para elaborar el condimento.

Según reportes difundidos en Estados Unidos, la misma leche en polvo también fue empleada en otros productos comercializados por diferentes compañías. La cadena de retiros alcanzó alimentos de distintas categorías, incluyendo mezclas para bebidas, postres, crutones y algunos productos congelados.

Ante esta situación, Blackstone recomendó a los compradores no consumir el condimento si pertenece a alguno de los lotes señalados. La empresa indicó que los paquetes deben desecharse de inmediato o pueden ser reemplazados contactando directamente al fabricante.

La FDA recordó que la salmonela es una bacteria capaz de provocar infecciones gastrointestinales que pueden resultar especialmente peligrosas en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos menos frecuentes, la infección con salmonela puede extenderse al torrente sanguíneo, provocando complicaciones graves como infecciones arteriales, endocarditis o artritis. Por ello, las autoridades sanitarias suelen actuar de manera preventiva incluso cuando no existen reportes de personas enfermas.

Especialistas señalan que los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de consumir alimentos contaminados y pueden prolongarse durante varios días, dependiendo del estado de salud de cada persona.

La compañía informó que quienes tengan dudas sobre el retiro o deseen solicitar un reemplazo pueden comunicarse al número 1-888-879-4610 de lunes a viernes. Atención al consumidor permanece disponible para resolver consultas relacionadas con los productos afectados.

Mientras continúan las labores de vigilancia sanitaria, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente los números de lote antes de utilizar cualquier envase de este condimento para evitar riesgos innecesarios de salmonela en el hogar.