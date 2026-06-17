El Papa León XIV llegará sano a los 120 años, según el doctor Manuel de la Peña

Viaje triunfal del Papa León XIV a España, donde Su Santidad se consagró como un líder global, quien el pasado martes 9 de junio a las 09:00h, recibió en audiencia en la Nunciatura Apostólica de España, al doctor Manuel de la Peña, a quien hizo entrega de la Medalla de Oro de su Pontificado.

El prestigioso cardiólogo doctor Manuel de la Peña , médico de renombre mundial en longevidad, le regaló su bestseller al Sumo Pontífice titulado "Guía para vivir sanos 120 años" con una dedicatoria que el afamado doctor y escritor le leyó literalmente al Santo Padre, que dice:

"Al Papa León XIV, que en estos días ha logrado convertir Madrid en una ciudad espiritual, creando un gran movimiento de la juventud y sembrando la chispa de una humanidad nueva. Al igual que la monjita Sor Rosario Soto, que vive en Santander con 112 años, le deseo de corazón que llegue sano a los 120 años para seguir construyendo el camino a Cristo. Con todo mi afecto y admiración. Con fe y oración es más fácil curar".

El Papa León XIV, con 70 años, tiene el mismo denominador común de los centenarios de las "zonas azules", ya que es de costumbres sanas, dieta sana, no fuma ni bebe alcohol, tiene disciplina, gran fuerza de voluntad, es metódico, hace ejercicio físico todos los días; cuando era misionero, caminaba 8 horas seguidas con los pobres, le gusta jugar al tenis, fue jugador de fútbol y de rugby, camina por los jardines del Vaticano, le encanta cantar en misa y la música (que alarga la vida), hace meditación, vive con serenidad, conexión social y espiritualidad agustiniana que combina con una rutina de entrenamiento físico, subraya De la Peña, doctor cum laude en medicina.

Tiene una memoria prodigiosa. Es muy observador y analítico, con una mirada profunda y espiritual.

Su gran control mental le hace imbatible frente al estrés y las adversidades, algo que aprendió en Perú en su admirable etapa de misionero. Tiene una gran agilidad mental y movilidad física (lo que le permite conservar su masa muscular), y así se demostró resistiendo itinerarios extenuantes en su visita maratoniana a España, afirma el doctor De la Peña.

León XIV practica a diario la meditación, que logró contagiar a los 1.200.000 de peregrinos concentrados, muchos arrodillados.

En la historia de la humanidad, más de 5.000 personas han pasado de los 110 años y la persona que batió el récord de longevidad ha sido la mítica francesa Jeanne Calment, que vivió hasta los 122 años. Con estas evidencias, se puede predecir que el Papa León XIV vivirá sano 120 años, finaliza el doctor De la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la Cátedra de Corazón y Longevidad.