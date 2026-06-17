Retiran cientos de miles de juguetes para niños por riesgo de empalamiento

Más de 250 mil juguetes acuáticos para niños fueron retirados del mercado en Estados Unidos después de que las autoridades detectaran un riesgo potencial de lesiones graves por empalamiento durante su uso en albercas. La alerta fue emitida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), que advirtió que las varillas de buceo incluidas en un popular paquete de juguetes infantiles no cumplen con los estándares federales de seguridad.

Aunque hasta el momento no se han reportado accidentes, las autoridades y la empresa importadora decidieron retirar preventivamente los productos debido al peligro que representan para los menores, especialmente durante la temporada de verano, cuando aumenta el uso de albercas y actividades recreativas acuáticas.

Retiran juguetes acuáticos por riesgo de perforación

La alerta afecta a unas 254 mil varillas de buceo comercializadas dentro de los paquetes de juguetes acuáticos de la marca Sloosh. De acuerdo con la CPSC, estos productos exceden los límites permitidos de compresión establecidos en la normativa federal para juguetes diseñados para sumergirse en el agua.

El principal riesgo ocurre cuando los niños juegan en albercas poco profundas. En caso de caer sobre las varillas mientras estas permanecen clavadas o parcialmente verticales en el fondo, podrían sufrir lesiones graves por perforación o penetración.

Los consumidores deberán desechar las varillas afectadas. Especial.

Las autoridades también señalaron que existe la posibilidad de lesiones en el rostro y los ojos cuando los menores intentan recuperar los juguetes bajo el agua.

Los artículos retirados formaban parte de un set de 30 piezas que incluía cinco coloridas varillas de buceo diseñadas para hundirse y ser recogidas durante juegos recreativos en la piscina.

Los paquetes afectados corresponden específicamente al modelo 40041, vendido antes del 23 de octubre de 2025. El número de modelo puede localizarse en la parte posterior de la caja, cerca del código de barras, así como en uno de los extremos de las propias varillas.

Los productos fueron distribuidos a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu, Wayfair, Target Plus y SHEIN entre febrero de 2019 y octubre de 2025. Su precio oscilaba entre 17 y 22 dólares.

Qué deben hacer los padres y compradores

A pesar de que no se han reportado personas lesionadas, la CPSC decidió actuar de manera preventiva para evitar posibles accidentes. La agencia recordó que los juguetes acuáticos utilizados en albercas deben cumplir estrictos requisitos de seguridad debido a los riesgos que pueden representar durante actividades recreativas.

La empresa importadora Joyin informó que el retiro se realiza de manera voluntaria y en coordinación con las autoridades federales. En un comunicado, la compañía aseguró que la seguridad de los consumidores sigue siendo su principal prioridad y que trabaja para mantener la confianza de padres y cuidadores.

Las autoridades recomiendan a quienes hayan adquirido estos juguetes suspender inmediatamente el uso de las varillas retiradas y mantenerlas fuera del alcance de los niños. Posteriormente deberán desecharlas y tomar una fotografía como comprobante.

Esa imagen deberá enviarse por correo electrónico a Joyin para solicitar un reemplazo gratuito. Una vez validada la información, la empresa enviará nuevas varillas rediseñadas que sí cumplen con las normas federales de seguridad.

La compañía aclaró que el retiro afecta únicamente a las varillas de buceo incluidas en el paquete señalado. El resto de los juguetes contenidos en el set acuático puede seguir utilizándose con normalidad, siempre bajo la supervisión de un adulto y siguiendo las recomendaciones de seguridad para actividades en albercas.