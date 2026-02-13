Rescate heroico en China; madre e hija sobreviven tras caer a un río congelado | VIDEO

Un viaje turístico en la Zona Escénica de Kanas, en la región de Xinjiang, China, estuvo a punto de convertirse en tragedia cuando una niña y su madre fueron arrastradas por la corriente de un río congelado. El accidente ocurrió frente a decenas de visitantes, quienes grabaron el momento y reaccionaron de manera inmediata para salvarlas.

La emergencia comenzó cuando la menor perdió el equilibrio y cayó al cauce helado. Su madre, al ver la situación, se lanzó al agua para sujetarla y evitar que la corriente la arrastrara. Sin embargo, las bajas temperaturas y la fuerza del río hicieron imposible que ambas pudieran salir por sus propios medios.

El pánico inicial dio paso a la solidaridad. Ante la ausencia de equipo de rescate profesional en ese instante, los turistas improvisaron un plan. Algunos se quitaron prendas de vestir y las amarraron entre sí para formar una cuerda humana, creando una línea de vida que permitió acercar a la niña a la orilla.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran la desesperación de los rescatistas improvisados, quienes desafiaron el frío extremo y se coordinaron para evitar que madre e hija fueran arrastradas por la corriente. Tras varios minutos de tensión, ambas lograron ser extraídas del agua.

Estado de salud de la madre y su hija

La niña presentaba signos evidentes de hipotermia debido al choque térmico, por lo que recibió atención inmediata de los servicios médicos que llegaron posteriormente al sitio. Tanto ella como su madre fueron trasladadas a un hospital cercano, donde permanecen bajo observación. Los reportes preliminares indican que, pese a la exposición prolongada al agua congelada, no sufrieron lesiones graves.

Autoridades locales han señalado que reforzarán los protocolos de seguridad en la zona escénica de Kanas, especialmente durante la temporada invernal, cuando el hielo y las bajas temperaturas incrementan los riesgos.

El invierno más frío en la historia de China

China atraviesa en este inicio de 2026 uno de los inviernos más fríos de los últimos años, de acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la agencia estatal Xinhua y el Centro Meteorológico Nacional. El país entró en su estación más fría en el undécimo mes del calendario lunar, lo que coincide con el solsticio de invierno y con una serie de celebraciones culturales tradicionales.

Las autoridades meteorológicas han señalado que las temperaturas han descendido de manera significativa en el norte y el noreste del país, con nevadas que han afectado la movilidad en provincias como Heilongjiang y Jilin. En el centro y sur, aunque las temperaturas son menos extremas, se han registrado heladas que impactan la agricultura y la vida cotidiana.