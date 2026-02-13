Alemania impulsa el refuerzo militar europeo ante la crisis del orden global

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que el orden unipolar configurado tras la caída del Muro de Berlín ha terminado y que el sistema internacional atraviesa una transición hacia una lógica dominada por la competencia entre grandes potencias.

En su discurso inaugural en la Conferencia de Seguridad de Múnich, describió un escenario en el que el modelo basado en normas, derechos y reglas multilaterales está siendo sustituido por dinámicas de esferas de influencia y rivalidad estratégica.

“El orden internacional basado en derechos y reglas está siendo destruido. (…) Ya no existe en esa forma”, señaló el canciller ante líderes políticos, responsables de defensa y representantes diplomáticos.

Según Merz, esta transformación limita la capacidad de actuación de los países democráticos y reduce el margen de maniobra de los Estados que dependen de marcos multilaterales estables.

Durante su intervención, el jefe del Gobierno alemán alertó de una “profunda brecha” transatlántica.

En presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y de una delegación de unos 40 congresistas, instó a Washington a “reparar” y “reavivar” la relación entre Europa y Estados Unidos.

Recordó que la fortaleza de la OTAN durante décadas se ha sustentado en la confianza entre aliados y subrayó que incluso Estados Unidos enfrenta límites si actúa en solitario.

Merz reconoció que Europa ha mantenido una dependencia excesiva de la capacidad militar estadounidense, una situación que calificó de “inmadurez” estratégica.

A su juicio, el actual contexto obliga a los países europeos a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad y defensa. No obstante, reiteró la voluntad alemana de preservar la cooperación transatlántica como eje fundamental de la estabilidad occidental.

El canciller situó como principal ejemplo del nuevo entorno internacional la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que calificó de brutal y acompañada de crímenes de guerra diarios.

También mencionó las aspiraciones globales de China y la creciente instrumentalización de las cadenas de suministro, las materias primas críticas y las tecnologías estratégicas como herramientas de presión geopolítica.

Según Merz, la política de las grandes potencias opera bajo reglas propias: es rápida, dura e imprevisible, y tiende a convertir las dependencias económicas en instrumentos de poder dentro de un “juego de suma cero”.

Este modelo, advirtió, genera vulnerabilidades tanto para los países pequeños como para las propias potencias que lo impulsan.