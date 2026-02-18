Rescate de película: águila real herida se congelaba sobre un trozo de hielo en el río Hudson

Fue un rescate de película. La mañana del martes 17 de febrero de 2026, oficiales de la New York City Police Department protagonizaron una operación inusual en las gélidas aguas del Río Hudson, a la altura del Puente George Washington.

Sobre una placa de hielo a la deriva, inmóvil y expuesta al viento cortante, se encontraba un águila calva —símbolo nacional de Estados Unidos— que apenas resistía el frío.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., cuando agentes de la Unidad de Puerto patrullaban la zona. Según los reportes, no fue la vista sino el sonido lo que los alertó: chillidos agudos que se escuchan con claridad en las grabaciones de las cámaras corporales. Al aproximarse, confirmaron que el ave estaba herida y no intentó alzar el vuelo, un indicio inequívoco de que algo no estaba bien.

Los oficiales observaron sangre en las garras y en una de sus alas. Con maniobras cuidadosas, utilizaron un poste de control de animales —habitual en rescates de fauna urbana— para asegurarla sin agravar sus lesiones. Después, con ayuda de una lona plástica amarilla, la subieron a la embarcación. Ya a bordo, la envolvieron en una manta térmica para preservar su temperatura corporal y la colocaron en una jaula de transporte.

Traslado urgente y estado de salud

El traslado fue inmediato hacia The Raptor Trust, un reconocido centro de rehabilitación de aves rapaces en Nueva Jersey. El personal confirmó que se trata de un ejemplar anciano y que presenta lesiones severas en el ala, por lo que permanece en cuidados intensivos. El pronóstico es reservado y continúa bajo evaluación veterinaria especializada.

Un corredor estratégico para la especie

La presencia del águila en esa zona no es fortuita. Entre enero y febrero, las águilas calvas migran hacia el valle del Hudson en busca de aguas abiertas donde puedan pescar, ya que lagos y embalses del norte suelen congelarse por completo. El río, incluso en invierno, ofrece corrientes que mantienen sectores sin hielo, convirtiéndolo en un corredor estratégico para la especie.

Esta vez, sin embargo, el frío extremo y las heridas la dejaron atrapada sobre el hielo. Y fue necesaria una intervención contrarreloj para evitar que el símbolo nacional de un país se apagara en silencio, flotando río abajo.

Recuperación histórica de la especie

El águila calva (Haliaeetus leucocephalus) fue retirada de la lista federal de especies en peligro en 2007, tras una recuperación sostenida impulsada por la prohibición del pesticida DDT en 1972 y por programas de conservación.

De acuerdo con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS), en su censo más reciente de referencia nacional (2020) se estimaron aproximadamente 316 mil 700 ejemplares en los 48 estados continentales, incluidos más de 71 mil pares reproductores.

El valle del Hudson es uno de los principales sitios de invernada en el noreste del país; autoridades ambientales del estado de Nueva York han documentado en años recientes la presencia de varios cientos de ejemplares durante los conteos invernales, además de más de 400 parejas reproductoras en todo el estado.

The Raptor Trust, con sede en Millington, Nueva Jersey, es uno de los centros de rehabilitación de aves rapaces más reconocidos de la región; fundado en 1982, atiende cada año a miles de aves silvestres heridas o enfermas y participa en programas de educación y conservación a escala regional.

