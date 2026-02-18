Hallan muertos a ocho esquiadores tras avalancha en California

Autoridades del condado de Nevada, en el norte de California, confirmaron este miércoles que ocho de los nueve esquiadores desaparecidos tras una avalancha fueron encontrados sin vida. Las operaciones de búsqueda continúan para localizar al último integrante del grupo.

Las labores de búsqueda se han desarrollado en condiciones climáticas extremas, con fuertes nevadas y baja visibilidad que dificultan el acceso a la zona. Los equipos de emergencia mantienen desplegados recursos para intentar recuperar al último desaparecido y asegurar el área ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Las autoridades del condado de Nevada informaron que el alud impactó a 16 personas: 12 esquiadores y 4 guías. Seis lograron sobrevivir, mientras que al menos diez permanecen desaparecidos. Los equipos de rescate desplegaron a 46 socorristas para las labores de búsqueda, avanzando entre acumulaciones de nieve y condiciones climáticas adversas.

El operativo se ha concentrado en la zona de Castle Peak, uno de los lugares más populares para el esquí de travesía en California. Las autoridades locales han advertido que las condiciones meteorológicas continúan siendo peligrosas, lo que dificulta las tareas de rescate y aumenta la preocupación por la seguridad de los desaparecidos.

El norte de California ha enfrentado en las últimas semanas intensas tormentas invernales que han incrementado el peligro de avalanchas en zonas montañosas. Las autoridades locales han reiterado la importancia de atender las alertas de seguridad y evitar desplazamientos en áreas de alto riesgo.

Autoridades advirtieron de clima adverso

Una intensa tormenta invernal recorre California desde inicios de semana, azotando al estado con lluvias torrenciales, ráfagas de viento y abundantes nevadas.

Las autoridades emitieron una alerta de avalanchas vigente desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles en la Sierra Nevada, donde se ubica el pico Castle. El Centro de Avalanchas de la Sierra advirtió que podrían registrarse deslizamientos de gran magnitud durante el martes, la noche del martes y hasta primeras horas del miércoles en zonas montañosas sin control.

El pico Castle, con 2,777 metros de altura y reconocido destino para esquiadores, se encuentra cerca de la comunidad de Soda Springs. Allí se acumularon al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que algunas áreas de la Sierra Nevada podrían recibir hasta 2.4 metros de nieve antes de que la tormenta se disipe hacia el final del miércoles.