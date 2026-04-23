Reportan tiroteo activo en centro comercial de Louisiana

La tarde de este jueves se registró un tiroteo activo en el Mall of Louisiana, ubicado en la ciudad de Baton Rouge, la segunda más poblada del estado de Luisiana, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos comenzaron alrededor de las 13:30 horas locales en la zona de restauración del centro comercial, según informó Newsweek.

Respuesta de las autoridades

La Policía acudió de inmediato al lugar para atender la emergencia y coordinar las labores de seguridad. El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, confirmó el hecho a través de su cuenta en X, donde señaló que está “al tanto de la situación” y pidió a los ciudadanos evitar el área.

“Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor, eviten el área”, escribió Landry, al tiempo que agradeció la rápida respuesta de los agentes.

El Mall of Louisiana es uno de los centros comerciales más concurridos de Baton Rouge. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni la identidad del atacante, pero mantienen un operativo activo en la zona.