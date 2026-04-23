El Papa León XIV condena la matanza de manifestantes en Irán

El Papa León XIV condenó de manera enérgica la matanza de manifestantes en Irán, en declaraciones realizadas a bordo de su vuelo de regreso a Roma tras una gira por cuatro países africanos. El líder de la Iglesia católica lamentó la muerte de “tantos” civiles en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y criticó el fracaso de las conversaciones de paz.

“Condeno todas las acciones injustas. Condeno que se quite la vida a las personas”, afirmó León al responder a una pregunta sobre las informaciones que señalan que Irán ha matado a miles de manifestantes. “Cuando un régimen, cuando un país toma decisiones que quitan la vida a otras personas de forma injusta, entonces, obviamente, eso es algo que debe ser condenado”, añadió

Las declaraciones del pontífice se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificara de “terrible” en redes sociales el pasado 12 de abril, criticando que no hubiera condenado la represión en Irán al pronunciarse contra la guerra. En un mensaje posterior, Trump preguntó: “¿Alguien podría por favor informar al Papa León sobre las muertes de manifestantes iraníes?”.

El enfrentamiento verbal entre ambos líderes refleja la tensión entre la postura pacifista del Vaticano y la política de línea dura de Washington frente a Irán. León, sin embargo, evitó mencionar directamente a Trump en sus declaraciones del jueves, reiterando que como pastor no puede estar a favor de la guerra.

Represión en Irán

Las autoridades iraníes han sido acusadas de matar a miles de personas durante las protestas antigubernamentales de enero, consideradas los peores disturbios internos desde la Revolución Islámica de 1979. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno ha continuado reprimiendo a los opositores durante la guerra y que recientemente se llevó a cabo otra ejecución.

El Papa León subrayó que la Iglesia católica, con más de 1,400 millones de fieles en el mundo, no puede respaldar la violencia. “Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, dijo, mostrando una fotografía que lleva consigo de un niño muerto en un ataque israelí contra militantes de Hezbolá en el Líbano. Según relató, el menor se encontraba entre la multitud que lo recibió durante su visita al país en noviembre y diciembre, en su primer viaje internacional como pontífice. “Hemos visto morir a muchos inocentes”, concluyó.

La voz del Papa, aunque criticada por algunos sectores, se mantiene como un llamado a la paz y al respeto de la dignidad humana en medio de uno de los conflictos más graves de la región.

Con información de Reuters.