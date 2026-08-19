Amazon ampliará el reparto con drones a unas 500 localidades de Estados Unidos

Por Greg Bensinger

Amazon anunció el miércoles que ampliará su servicio de reparto con drones para llegar a cientos de ciudades y pueblos de Estados Unidos antes de que termine el año, frente a las 11 localidades en las que opera actualmente y desde las que da servicio a varias comunidades de los alrededores.

La expansión se produce más de una década después de que el fundador, Jeff Bezos, presentara en 2013 lo que denominó "octocópteros", o drones no tripulados, y predijera que el servicio estaría disponible en un plazo de cuatro a cinco años.

Amazon prepara nuevas zonas de operación

Amazon realiza ahora entregas con drones desde 11 ubicaciones, entre las que se incluyen Papillion, Nebraska, y Ruskin, Florida. La empresa tiene previsto expandirse a Siracusa, Nueva York, y a las cercanías de Cleveland, entre otras zonas.

Un único centro de distribución puede abastecer a varias localidades en un radio de unos 12 kilómetros. Amazon ha afirmado que esta amplia implantación permitirá ampliar su alcance a unas 500 localidades.

Amazon ha rediseñado su dron Prime Air varias veces desde 2013. Los modelos anteriores aterrizaban para entregar los paquetes; la versión actual, conocida como MK30, se mantiene suspendida a unos pocos centímetros del suelo y los suelta.

El reparto con drones tiene un costo de hasta 4.99 dólares

La entrega mediante dron cuesta a los clientes 4.99 dólares, o 2 dólares menos para los miembros de Prime, y la tarifa no se aplica en pedidos de al menos 50 dólares.

Amazon anunció la expansión después de que Reuters se pusiera en contacto con la empresa el martes para preguntarle sobre el servicio.

La compañía tendrá que solicitar la autorización reglamentaria en cada una de las comunidades en las que tiene previsto operar, lo que a menudo requiere audiencias en los ayuntamientos locales y la opinión de los residentes.

Según ha indicado Amazon, cuenta con la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA) para hacer volar los drones en la mayoría de las zonas de Estados Unidos.

La expansión ocurre mientras cambia el marco regulatorio

La expansión anunciada por Amazon se produce mientras la FAA avanza hacia un marco que permita operaciones de drones más allá del alcance visual del operador, conocidas como BVLOS, a mayor escala.

La agencia publicó en agosto de 2025 una propuesta de regulación específica para estas operaciones, con el objetivo de sustituir buena parte del esquema de autorizaciones individuales por reglas más estandarizadas para determinados vuelos.

Para Amazon, el reto no es únicamente aeronáutico. Aunque la compañía señala que dispone de autorización de la FAA en la mayoría de las zonas donde pretende operar, cada despliegue puede requerir coordinación con autoridades locales y resolver cuestiones relacionadas con ruido, seguridad, privacidad y uso del espacio aéreo.

La normativa federal establece las reglas de vuelo, pero las comunidades conservan competencias relevantes sobre aspectos locales de la actividad.

Prime Air busca operar en una red de mayor escala

El alcance de unas 500 localidades representaría, por tanto, un cambio de escala para Prime Air: de un servicio experimental concentrado en pocos puntos a una red de distribución integrada en más mercados.

La cifra anunciada debe entenderse como el número de comunidades potencialmente cubiertas por los centros de operación, no necesariamente como 500 instalaciones independientes.