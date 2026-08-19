Nuevo incendio amenaza a comunidades al oeste de Madrid en plena ola de calor

Los bomberos luchan este miércoles por controlar un incendio a 50 kilómetros al oeste de Madrid, cerca de la localidad de Aldea del Fresno, que obligó a confinar a más de 3 mil personas, semanas después de que España sufriera uno de los peores incendios de su historia reciente.

Nueve aviones cisterna apoyan las labores para extinguir el fuego, una operación complicada por el viento que atiza las llamas y por las temperaturas que alcanzaron los 36 °C, informaron los servicios de emergencia.

Aldea del Fresno permanece confinada por el avance de las llamas

Las autoridades ordenaron que los cerca de 3 mil 500 residentes de Aldea del Fresno permanecieran confinados y evacuaron varias viviendas en las afueras de la localidad debido a la proximidad del incendio.

Foto: AFP.

Los incendios declarados a finales de julio en la región de Madrid y la provincia vecina de Ávila obligaron a 60 mil personas a abandonar sus hogares.

La catástrofe arrasó 27 mil hectáreas en 17 municipios de la región de la capital española y también afectó a Aldea del Fresno.

España enfrenta otra temporada de incendios forestales

Al igual que sus vecinos europeos, España ha sufrido varias olas de calor extremo este verano boreal, que han contribuido a crear condiciones ideales para una sucesión de incendios forestales.

Los científicos señalan que el cambio climático provocado por los humanos está aumentando la duración, la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos.

Foto: AFP.

El episodio se inscribe en una temporada especialmente adversa para los incendios forestales en España.

AEMET advierte por el aumento del riesgo de incendio

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que el calentamiento global está favoreciendo olas de calor más frecuentes e intensas y un aumento de las condiciones de peligro de incendio.

La evolución del riesgo depende también de factores como:

La sequedad de la vegetación.

El viento.

Las precipitaciones acumuladas.

El riesgo de incendios también aumenta en Europa

En el contexto europeo, el Servicio de Cambio Climático Copernicus ha documentado un incremento de las condiciones meteorológicas favorables para incendios en distintas zonas del continente durante los últimos años.

La ola de calor dificulta las tareas para el avance de las llamas. AFP

España, por su ubicación mediterránea y sus periodos recurrentes de sequía y calor extremo, figura entre los países europeos más expuestos.